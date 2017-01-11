Депутат Павлик таки домігся свого

Ще восени минулого року, коли формувався бюджет столиці на 2017 рік, депутат Київради Віталій Павлик направив низку депутатських звернень та запитів щодо необхідності благоустрою скверу на перетині вул. Вербицького та Харківського шосе.

У підсумку, народний обранець таки домігся його включення до плану робіт з фінансуванням в 1 млн. грн. Але, окрім бруківки, лавочок та ландшафт-дизайну, депутат вважав за необхідне здійснити й освітлення скверу – адже раніше він взагалі не освітлювався.

Тому вийшов з пропозицією до очільника КМДА – врахувати потреби жителів району та збудувати на території скверу мережу зовнішнього освітлення.

Пошук варіантів реалізації такої пропозиції тривав довго – понад 9 місяців. Але нещодавно, його перший етап завершився позитивно. Після тривалих консультацій, нарад та звернень – міська рада підтримала пропозицію та внесла відповідні зміни до Програми економічного та соціального розвитку м. Києва.

Відтак, наразі, виділено 100 тис. грн, які повинні спрямувати на будівництво мережі зовнішнього освітлення.

Планується, що всі роботи завершаться у поточному році.