Депутат Киевсовета Гончаров потребовал от и.о. главы Дарницкой РГА Василия Лозового в срочном порядке решить проблему с освещением в парке “Позняки”.

Депутат обратил внимание Лозового на то, что по сообщению КП “Киевгорсвет” парк “Позняки” находится на балансе Дарницкой РГА, а освещение парка так и не было передано на баланс этого коммунального предприятия.

Гончаров напомнил, что два года тому назад он уже обращался к главе Дарницкой РГА по поводу решения проблемы с освещением указанного парка, однако никаких шагов для решения проблемы сделано не было.

Источник: kievvlast.com.ua