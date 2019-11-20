Депутат Киевсовета Гончаров потребовал от и.о. главы Дарницкой РГА Василия Лозового в срочном порядке решить проблему с освещением в парке “Позняки”. | Дарниця.org

Депутат Киевсовета Гончаров потребовал от и.о. главы Дарницкой РГА Василия Лозового в срочном порядке решить проблему с освещением в парке “Позняки”.

Розміщено Срд, 20/11/2019 - 19:46

Депутат обратил внимание Лозового на то, что по сообщению КП “Киевгорсвет” парк “Позняки” находится на балансе Дарницкой РГА, а освещение парка так и не было передано на баланс этого коммунального предприятия.

Гончаров напомнил, что два года тому назад он уже обращался к главе Дарницкой РГА по поводу решения проблемы с освещением указанного парка, однако никаких шагов для решения проблемы сделано не было.

Источник: kievvlast.com.ua

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