Депутат Киевсовета Гончаров попросил перебросить экипажи полиции на частный сектор Осокорков.

Столичная полиция решила усилить патрулирование частного сектора микрорайона Осокорки в Киеве. Решение принято с целью обеспечения публичной безопасности и общественного порядка, а также недопущения совершения преступлений имущественного и насильственного характера.

“Руководством Управления патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции были нацелены экипажи по обслуживанию Дарницкого района Киева на усиленное круглосуточное патрулирование территории частной жилой и дачной застройки в микрорайоне “Осокорки”, особенно в ночное время”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что это делается с целью обеспечения публичной безопасности и общественного порядка, а также недопущения совершения преступлений имущественного и насильственного характера.

Источник: kievvlast.com.ua