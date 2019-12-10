Депутат Киевсовета Гончаров попросил перебросить экипажи полиции на частный сектор Осокорков. | Дарниця.org

Депутат Киевсовета Гончаров попросил перебросить экипажи полиции на частный сектор Осокорков.

Розміщено Втр, 10/12/2019 - 16:46

Столичная полиция решила усилить патрулирование частного сектора микрорайона Осокорки в Киеве. Решение принято с целью обеспечения публичной безопасности и общественного порядка, а также недопущения совершения преступлений имущественного и насильственного характера.

“Руководством  Управления патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции были нацелены экипажи по обслуживанию Дарницкого района Киева на усиленное круглосуточное патрулирование территории частной жилой и дачной застройки в микрорайоне “Осокорки”, особенно в ночное время”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что это делается с целью обеспечения публичной безопасности и общественного порядка, а также недопущения совершения преступлений имущественного и насильственного характера.

Источник: kievvlast.com.ua

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Enter the characters shown in the image.
Generate a new captcha

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло