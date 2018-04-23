Депутат Ігор Баленко продовжує вести бізнес в окупаному Криму?

Все частіше у ЗМІ з’являється інформація про українців, які без тіні сумніву продовжили займатися своїм бізнесом на окупованій території Кримського півострова. На жаль, серед них трапляються і народні обранці. Так, одним із безпринципних депутатів, для якого гроші та власна вигода понад усе – депутат Київради від Дарницького району, власник мережі супермаркетів «Фуршет» Ігор Баленко.

У грудні 2014 - січні 2015 років Ігор Баленко перереєстрував на російську податкову чотири компанії - ТОВ «Отель «Чайка», ТОВ «ВКО «Соляріс», ПАТ «Ремез» і ТОВ «МП «Оптімум-К». Засновником клону «Солярісу» виявився сам Баленко, а «Чайки» й «Оптімуму» - його українські компанії ТОВ «7 днів» і ТОВ «Н.С.К. Сіті». Також, після анексії за однією адресою з ними були зареєстровані ще дві компанії - ООО «Евсев» і ООО «Керсев», бенефіціаром яких через низку інших юридичних осіб також виявився пан Баленко. Тим не менш, відомості про кримський бізнес у декларації народного обранця відсутні.

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_e8c1582d-5390-474a-b5c1-0e7...

За інформацією ЗМІ: «Коментувати питання про свої активи на окупованій території Ігор Баленко відмовився і два поверхи тікав від знімальної групи програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» по Київраді. Не вдалося поспілкуватися з депутатом і через його приймальню - там журналістам заявили, що займаються виключно депутатськими зверненнями, і з питанням про діяльність бізнесу в Криму попросили звертатися у саму корпорацію «Фуршет».

І звісно, однойменні супермаркети «Фуршет» наразі продовжують працювати в Криму…

Довідкова інформація: У серпні 2014 року, після анексії Кримського півострова Росією, Верховна Рада України прийняла Закон «Про створення вільної економічної зони «Крим», який мав врегулювати діяльність українського бізнесу, що залишився на окупованій території. Проте на практиці він лише ускладнив життя підприємцям, які хотіли евакуювати свої активи на материк. Інші структури, які хотіли продовжити свою діяльність на окупованій території, навпаки, отримали можливість без жодних наслідків перереєструватися на російську податкову і платити податки країні-агресору.

Закон «Про створення вільної економічної зони «Крим» оголосив анексований півострів вільною митною зоною, звільнив компанії з кримською пропискою від сплати податків в український бюджет і ввів мультивалютний режим, дозволивши вести свою діяльність в російських рублях. Вивіз товарів на материк він навпаки прирівняв до експорту, чим ускладнив для бізнесу евакуацію рухомих активів, а для громадян - особистого майна.