Демонтували культове кафе «Жасмин» на Тростянецькій | Дарниця.org

Демонтували культове кафе «Жасмин» на Тростянецькій

Розміщено Втр, 25/09/2018 - 09:44

Наприкінці серпня демонтували культове кафе «Жасмин» (вул. Тростянецька, 2), яке працювало ще з початку 2000-х років. 

За інформацією керівника КП «Київблагоустрій» Андрія Андрєєва, до робіт залучали три бригади робітників, так як спорудження складалося з потужних металевих конструкцій, цегли і стояло на товстому фундаменті.

За словами чиновника, заклад мав «гральну» прибудову на задньому дворі.

«Офіційні листи з департаменту земельних ресурсів та Департаменту містобудування та архітектури тільки підтвердили, по суті, «неіснуючий» статус цієї незаконної споруди. Тому два дні важких робіт - позаду», - зазначив Микола Андрєєв.

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