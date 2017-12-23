Де засяяла головна Новорічна ялинка Дарниці | Дарниця.org

Де засяяла головна Новорічна ялинка Дарниці

Розміщено Сбт, 12/23/2017 - 11:12

19 грудня в парку імені «Воїнів-інтернаціоналістів» засяяла головна Новорічна ялинка Дарниці. 

Привітати присутніх з’явився керівник апарату Дарницької РДА Микола Калашник. 

Працювали місця «зігріву», в яких можна було ще й смачно попоїсти. 

На всіх гостей чекали вже звичні виступи творчих колективів та безпосередньо «Святий Миколай».

До речі, чимало людей висловлюють думку, що дарницька ялинка нічим не поступається головній ялинці столиці та України загалом – що розміщена на Софіївській площі… Приємно!

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