Де в Дарницькому районі відремонтуют каналізацію?

В цьому році в Дарницькому районі Києва стартує масштабна реконструкція очисних споруд дощової каналізації “Харківські”. Це перший за багато років проект, який допоможе вирішити одну з ключових проблем забруднення водойм — очищення дощових і талих вод.

Існуючі очисні побудовані наприкінці 80-х років і включають в себе насосну станцію, пісколовки, відстійники та мулові майданчики. Технічний стан споруд вже тривалий час потребує реконструкції, а обладнання і принцип очистки морально застарілі. Додатковий негативний ефект створюють відкриті басейни-накопичувачі, які збільшують санітарно-захисну зону і мають вкрай неестетичний зовнішній вигляд, що не відповідає сучасним вимогам розвитку міста, тому будуть залучені інвесторі для проведення благоустрою прилежної території.

Проект реконструкції передбачає створення сучасних очисних споруд закритого типу, які забезпечать механічну очистку від габаритного сміття і тонкошарове відстоювання та фільтрацію осаду. Завдяки реалізації сучасної технології екологічний стан водойм по проспекту Бажана значно покращиться і дозволить повноцінно використовувати їх рекреаційний потенціал. Потужність очисних складе 1200 літрів в секунду. Площа водозбору — більше ніж 500 га. (Дарницький масив).

Доочищення і випуск очищених вод у водойму пропонується реалізувати з використанням фітотехнології «Біоплато каскадного типу» з використанням елементів ландшафтного дизайну. Очисні споруди будуть органічно вписані в міську забудову — навколо споруд буде створена сучасна рекреаційна зона і набережна. Також, нова технологія дозволяє знизити витрати на утримання штату співробітників.

Початок будівельних робіт запланований на 2017 рік.

Джерело КП "Плесо"