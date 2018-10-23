Де у Дарниці встановлений пристрій вимірювання швидкості TruCAM?

Від 16 жовтня патрульні поліцейські почнуть притягувати до відповідальності водіїв за перевищення встановлених обмежень швидкості руху.

За перевищення більш як на 20 км/год – штраф – 255 грн. За перевищення більш як на 50 км/год – штраф – 510 грн.

Нагадаємо: від 08 жовтня патрульна поліція України почала використовувати пристрої вимірювання швидкості TruCAM . Вони розташовані у місцях концентрації ДТП і на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення.

Протягом першого тижня патрульна поліція використовувала TruCam у пілотному режимі для профілактики, «щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення».

Так, вищезгаданий пристрій наразі розташований на проспекті Бажана.