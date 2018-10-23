Де у Дарниці встановлений пристрій вимірювання швидкості TruCAM? | Дарниця.org

Де у Дарниці встановлений пристрій вимірювання швидкості TruCAM?

Розміщено Втр, 23/10/2018 - 10:00

Від 16 жовтня патрульні поліцейські почнуть притягувати до відповідальності водіїв за перевищення встановлених обмежень швидкості руху.
За перевищення більш як на 20 км/год – штраф – 255 грн. За перевищення більш як на 50 км/год – штраф – 510 грн.
Нагадаємо: від 08 жовтня патрульна поліція України почала використовувати пристрої вимірювання швидкості TruCAM . Вони розташовані у місцях концентрації ДТП і на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення.
Протягом першого тижня патрульна поліція використовувала TruCam у пілотному режимі для профілактики, «щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення».
Так, вищезгаданий пристрій наразі розташований на проспекті Бажана.

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло