Де щосуботи проводяться на безоплатній основі дитячі змагання із шахів по м. Києву?

Нещодавно в Дарницькому районі Києва на вулиці Ревуцького, 42-г, неподалік станції метро «Харківська» та озера «Вирлиця» відкрився новий ресто-паб української та європейської кухні «Булава».

Особливістю закладу є те, що вдень це паб ресторанного типу із смачною та не дорогою кухнею, живою музикою, кальяном, мангал-меню, комплексними обідами, літньою площадкою з виглядом на озеро а вночі - диско клуб, де між собою змагаються імениті ді-джеї столиці.

Кухня працює до 04:00 ранку, існують постійні цікаві акції на кухню та барне меню. Щосуботи в «Булаві» проходять дитячі змагання із шахів. Домашня і затишна атмосфера закладу забезпечує приємний відпочинок і тепле дружнє спілкування при смакуванні божественно смачної їжі.

Шаховий клуб «Світогляд» налічує понад 500 учнів від 6 до 15 років. Частина з них завжди бере участь у щосуботніх виїзних клубних турнірах. Для цього обирається місце з особливою атмосферою, що надихає на успіхи, також важливий і комфорт , як для тренерів клубу так і для учнів та їх батьків.

Таким місцем виявився ресто-паб «Булава» за адресою м.Київ, Ревуцького 42-г, що завжди радо спостерігає за успіхами наших діток та надає своє приміщення на безоплатній основі для проведення змагань.