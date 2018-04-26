Де щосуботи проводяться на безоплатній основі дитячі змагання із шахів по м. Києву? | Дарниця.org

Де щосуботи проводяться на безоплатній основі дитячі змагання із шахів по м. Києву?

Розміщено Чтв, 04/26/2018 - 10:41

Нещодавно в Дарницькому районі Києва на вулиці Ревуцького, 42-г, неподалік станції метро «Харківська» та озера «Вирлиця» відкрився новий ресто-паб української та європейської кухні «Булава».

Особливістю закладу є те, що вдень це паб ресторанного типу із смачною та не дорогою кухнею, живою музикою, кальяном, мангал-меню, комплексними обідами, літньою площадкою з виглядом на озеро а вночі - диско клуб, де між собою змагаються імениті ді-джеї столиці.

Кухня працює до 04:00 ранку, існують постійні цікаві акції на кухню та барне меню. Щосуботи в «Булаві» проходять дитячі змагання із шахів. Домашня і затишна атмосфера закладу забезпечує приємний відпочинок і тепле дружнє спілкування при смакуванні божественно смачної їжі.

Шаховий клуб «Світогляд» налічує понад 500 учнів від 6 до 15 років. Частина з них завжди бере участь у щосуботніх виїзних клубних турнірах. Для цього  обирається місце з особливою атмосферою, що надихає на успіхи, також важливий і комфорт , як для тренерів клубу так і для учнів  та  їх батьків.

Таким місцем виявився ресто-паб «Булава» за адресою м.Київ, Ревуцького 42-г, що завжди радо спостерігає за успіхами наших діток та надає своє приміщення на безоплатній основі для проведення змагань.

Comments

Олексій:

Дякуємо за увагу до "Булави"!

Чтв, 04/26/2018 - 21:31
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