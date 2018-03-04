Де можна поховати свого домашнього улюбленця?

Не так давно, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював появу незаконного цвинтару домашніх тварин поблизу озера «Лебедине».

Згодом, громадська організація ініціювала запит на отримання публічної інформації на КМДА та Дарницьку РДА.

Першим надійшов лист від Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації КМДА, яке поінформувало про те, що запит перенаправлено до Департаменту міського благоустрою КМДА та Дарницької РДА.

В отриманому від Департаменту міського благоустрою (КМДА) листі зазначається, що запит перенаправлено до комунального підприємства «Київська міська клініка ветеринарної медицини».

В свою чергу, Дарницька райдержадміністрація поінформувала, що не є розпорядником запитуваної інформації стосовно спеціалізованих місць захоронення домашніх тварин, також повідомивши, що Київрадою було прийнято рішення від 14 грудня 2017 року №684/3691 «Про затвердження Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2017-2019 роки», в якій передбачено створення ізольованих місць поховання домашніх тварин (кладовищ). Відповідальний за реалізацію даної програми – Департамент міського благоустрою та збереження навколишнього середовища (КМДА), яке, чомусь, як згадувалося вище – просто перенаправило запит на КП «Київська міська клініка ветеринарної медицини»…

У підсумку, Дарницька РДА знову ж таки перенаправила запит до Департаменту міського благоустрою.

Цікаво, хто ж виявиться «крайнім»? Ось так КМДА відхрещується від незручних запитів, створюючи бюрократичну тяганину, кругову поруку і нівелюючи свою ж бездіяльність. Соромно…