Де купити дешево ліки? | Дарниця.org

Де купити дешево ліки?

Розміщено Срд, 03/28/2018 - 14:38

Вашій увазі пропонується найактуальніший перелік аптек Дарницького району, що беруть участь у державній програмі «Доступні ліки» (у рамках якої можна придбати окремі лікарські засоби за суттєвою знижкою).


Назва аптеки

Адреса

Контактні

телефони

Аптека № 56

КП «Фармація»

ВулБориспільська, 34

566-55-08

567-86-97

Аптека № 62

КП «Фармація»

ВулВербицького, 18

562-51-10

562-23-37

Аптека № 87

КП «Фармація»

ВулРевуцького, 16-А

564-95-33

564-97-26

Аптека № 102

КП «Фармація»

ВулПасхаліна Юрія, 4/6

566-30-44

566-82-11

Аптека № 107

КП «Фармація»

ВулВербицького, 5

502-61-84

562-60-00

Аптека № 123

КП «Фармація»

ВулДяченка, 10

565-54-04

564-80-65

Аптека № 124

КП «Фармація»

Харківське шосе, 164

564-53-00

563-35-38

ТОВ «Альта-С»

Харківське шосе, 121

560-15-32

Аптека №13

ТОВ Лекфарм 

р.. Бажана, 24/1

574 -50-40

Аптека №129 «1Соціальна Аптека»

Вул. Кошиця, 10/21

0934488958

Аптека №156 «Доброго Дня»

Пр. Бажана, 8

0933815270

Аптека №166«Доброго Дня»

Пр. Григоренка, 18

0633637869

Аптека №170«Доброго Дня»

Харківське шосе, 172

0934663978

Аптека №248«Доброго Дня»

Вул. Княжий Затон, 4/4

0633112350

Аптека №198«Доброго Дня»

Харківське шосе,49

0933912931

Аптека №218«Доброго Дня»

Вул. Здолбунівська, 7г

0933540826

Аптека №230«Доброго Дня»

Пр-т Бажана, 16Д

0933980034

Аптека №224«Соціальна Аптека»

Харківське шосе,158К

0933110476

Аптека №190«Доброго Дня»

Пр. Бажана, 3г

0937128542

Аптека №22 «Доброго Дня»

Вул. Зарічна, 12

0634601795

Аптека № 1

ТОВ «Фарм-Союз»

Вул. А. Вербицького, 5

5600051

Аптека № 9

ТОВ «Фарм-Союз»

Вул. Срібнокільська, 20В

2219091

Аптека №2

ТОВ «Трансфарм»

Пр. Бажана, 1п

0634546398

Аптека № 12

ТОВ «ІНТЕЛЕКС»

Вул. Декабристів, 6

563-05-39

Аптека №27

ТАС-Фарма

Вул. Урлівська, 11/44

575-94-41

Аптека №140

ТАС-Фарма

Вул. Бориспільська, 9

044-566-67-67

Аптека №145

ТАС-Фарма

Пр. Петра Григоренка, 26

067-694-19-75

Аптека №149

ТАС-Фарма

Вул. Драгоманова 21-А

067-434-31-35

Аптека №121

ТАС-Фарма

Вул. Вербицького 18

560-56-77

Аптека №7

ТОВ «Ново Фарм»

Вул. Урлівська, 23Б

303-97-67

Аптека №113

ТОВ «РУАН»

Вул. Ревуцького,12/1

067-400-97-55

Аптека №89

ТОВ «РУАН»

Вулняжий затон,4

067-473-64-04

Аптека № 2

ПП «Медлайф»

Вул.. Бориспільська, 9

566-6171,

096-460-77-96

Аптека №1ТОВ «Мрія-Фарм Київ»

Вул. Бориспільська, 26Ж

094-823-44-94

Аптека №1 ПП «Фіалка»

Вул. Драгоманова, 2 прим 872

223-95-51

Аптека № 2 ПП «Фіалка»

Вул. Ревуцького, 12/1

290-53-03

Аптека № 42 ТОВ

«АВ Фармація»

Вул. Княжий затон, 9

355-50-81

Аптека № 13 ТОВ

«АЙ ПІ Фармація»

Пр-т  Григоренка, 32-Д

338-15-16

Аптека №  156 Доброго дня

Пр-т Бажана, 8

093-381-52-70

Аптека №  129 «1 Соціальна аптека»

Вул.. О.Кошиця, 10/21

093-448-89-58

Аптека №  166 Доброго дня

Пр-т Григоренка, 18

063-363-78-69

Аптека №  170 Доброго дня

Харківське шосе, 172

093-466-39-78

Аптека №  248 Доброго дня

Вул. Княжий Затон, 4/4

063-311-23-50

Аптека №  198 Доброго дня

Харківське шосе, 49

093-391-29-31

Аптека №  218 Доброго дня

Вул. Здолбунівська, 7-Г

093-354-08-26

Аптека №  230 Доброго дня

Пр-т Бажана, 16-Д

093-398-00-34

Аптека №  224 «1 Соціальна аптека»

Харківське шосе, 158-К

093-311-04-76

Аптека №  190 Доброго дня

Пр-т Бажана, 3-Г

093-712-85-42

Аптека № 27 ТОВ «Сиріус-95»

Вул. Ялтинська, 6 прим. 65

566-02-37

Мировая аптека

МВВ Інструментс

Вул. Дніпровська набережна, 23

500-05-08

338-50-29

Аптека № 36

ТОВ «ДАНУНЦ»

Харківське шосе, 166

 

Аптека №7

ТОВ «Ново Фарм»

Вул. Урлівська, 23 Б

303-97-66

Аптека №7

ТОВ «Віта люкс»

Вул. Драгоманова, 31 Б

572-31-48

Аптека №45

ТОВ «Віта люкс»

Вул. Є.Харченка, 31

576-10-10

Аптека №46

ТОВ «Віта люкс»

Вул. Поліська, 12

576-95-80

Аптека №47

ТОВ «Віта люкс»

Вул. Вишняківська, 13

575-15-85

Аптека №48

ТОВ «Віта люкс»

Вул. Драгоманова, 1 А

575-95-86

Аптека №51

ТОВ «Віта люкс»

Вул. Ревуцького, 12/1

575-95-11

Аптека №59

ТОВ «Віта люкс»

Вул. Є. Харченка, 65

585-56-36

Аптека №64

ТОВ «Віта люкс»

Пл. Привокзальна, 1

536-98-36

Аптека №66

ТОВ «Віта люкс»

Вул. Ревуцького, 9

563-01-24

Аптека №68

ТОВ «Віта люкс»

Вул. А. Ахматової, 9/18

575-56-03

Аптека №69

ТОВ «Віта люкс»

Вул. Дяченка, 13

353-72-53

Аптека №37

ТОВ «Аптекарь»

Вул. Руденко, 11 Б

221-28-03

574-56-56

Аптека №1

ТОВ «АСТОРІЯ-ФАРМ»

Вул. Драгоманова, 6/1 (приміщення №759)

063-454-21-64

 

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