Де купити дешево ліки?

Вашій увазі пропонується найактуальніший перелік аптек Дарницького району, що беруть участь у державній програмі «Доступні ліки» (у рамках якої можна придбати окремі лікарські засоби за суттєвою знижкою).



Назва аптеки Адреса Контактні телефони Аптека № 56 КП «Фармація» Вул. Бориспільська, 34 566-55-08 567-86-97 Аптека № 62 КП «Фармація» Вул. Вербицького, 18 562-51-10 562-23-37 Аптека № 87 КП «Фармація» Вул. Ревуцького, 16-А 564-95-33 564-97-26 Аптека № 102 КП «Фармація» Вул. Пасхаліна Юрія, 4/6 566-30-44 566-82-11 Аптека № 107 КП «Фармація» Вул. Вербицького, 5 502-61-84 562-60-00 Аптека № 123 КП «Фармація» Вул. Дяченка, 10 565-54-04 564-80-65 Аптека № 124 КП «Фармація» Харківське шосе, 164 564-53-00 563-35-38 ТОВ «Альта-С» Харківське шосе, 121 560-15-32 Аптека №13 ТОВ Лекфарм р.. Бажана, 24/1 574 -50-40 Аптека №129 «1Соціальна Аптека» Вул. Кошиця, 10/21 0934488958 Аптека №156 «Доброго Дня» Пр. Бажана, 8 0933815270 Аптека №166«Доброго Дня» Пр. Григоренка, 18 0633637869 Аптека №170«Доброго Дня» Харківське шосе, 172 0934663978 Аптека №248«Доброго Дня» Вул. Княжий Затон, 4/4 0633112350 Аптека №198«Доброго Дня» Харківське шосе,49 0933912931 Аптека №218«Доброго Дня» Вул. Здолбунівська, 7г 0933540826 Аптека №230«Доброго Дня» Пр-т Бажана, 16Д 0933980034 Аптека №224«Соціальна Аптека» Харківське шосе,158К 0933110476 Аптека №190«Доброго Дня» Пр. Бажана, 3г 0937128542 Аптека №22 «Доброго Дня» Вул. Зарічна, 12 0634601795 Аптека № 1 ТОВ «Фарм-Союз» Вул. А. Вербицького, 5 5600051 Аптека № 9 ТОВ «Фарм-Союз» Вул. Срібнокільська, 20В 2219091 Аптека №2 ТОВ «Трансфарм» Пр. Бажана, 1п 0634546398 Аптека № 12 ТОВ «ІНТЕЛЕКС» Вул. Декабристів, 6 563-05-39 Аптека №27 ТАС-Фарма Вул. Урлівська, 11/44 575-94-41 Аптека №140 ТАС-Фарма Вул. Бориспільська, 9 044-566-67-67 Аптека №145 ТАС-Фарма Пр. Петра Григоренка, 26 067-694-19-75 Аптека №149 ТАС-Фарма Вул. Драгоманова 21-А 067-434-31-35 Аптека №121 ТАС-Фарма Вул. Вербицького 18 560-56-77 Аптека №7 ТОВ «Ново Фарм» Вул. Урлівська, 23Б 303-97-67 Аптека №113 ТОВ «РУАН» Вул. Ревуцького,12/1 067-400-97-55 Аптека №89 ТОВ «РУАН» Вул.Княжий затон,4 067-473-64-04 Аптека № 2 ПП «Медлайф» Вул.. Бориспільська, 9 566-6171, 096-460-77-96 Аптека №1ТОВ «Мрія-Фарм Київ» Вул. Бориспільська, 26Ж 094-823-44-94 Аптека №1 ПП «Фіалка» Вул. Драгоманова, 2 прим 872 223-95-51 Аптека № 2 ПП «Фіалка» Вул. Ревуцького, 12/1 290-53-03 Аптека № 42 ТОВ «АВ Фармація» Вул. Княжий затон, 9 355-50-81 Аптека № 13 ТОВ «АЙ ПІ Фармація» Пр-т Григоренка, 32-Д 338-15-16 Аптека № 156 Доброго дня Пр-т Бажана, 8 093-381-52-70 Аптека № 129 «1 Соціальна аптека» Вул.. О.Кошиця, 10/21 093-448-89-58 Аптека № 166 Доброго дня Пр-т Григоренка, 18 063-363-78-69 Аптека № 170 Доброго дня Харківське шосе, 172 093-466-39-78 Аптека № 248 Доброго дня Вул. Княжий Затон, 4/4 063-311-23-50 Аптека № 198 Доброго дня Харківське шосе, 49 093-391-29-31 Аптека № 218 Доброго дня Вул. Здолбунівська, 7-Г 093-354-08-26 Аптека № 230 Доброго дня Пр-т Бажана, 16-Д 093-398-00-34 Аптека № 224 «1 Соціальна аптека» Харківське шосе, 158-К 093-311-04-76 Аптека № 190 Доброго дня Пр-т Бажана, 3-Г 093-712-85-42 Аптека № 27 ТОВ «Сиріус-95» Вул. Ялтинська, 6 прим. 65 566-02-37 Мировая аптека МВВ Інструментс Вул. Дніпровська набережна, 23 500-05-08 338-50-29 Аптека № 36 ТОВ «ДАНУНЦ» Харківське шосе, 166 Аптека №7 ТОВ «Ново Фарм» Вул. Урлівська, 23 Б 303-97-66 Аптека №7 ТОВ «Віта люкс» Вул. Драгоманова, 31 Б 572-31-48 Аптека №45 ТОВ «Віта люкс» Вул. Є.Харченка, 31 576-10-10 Аптека №46 ТОВ «Віта люкс» Вул. Поліська, 12 576-95-80 Аптека №47 ТОВ «Віта люкс» Вул. Вишняківська, 13 575-15-85 Аптека №48 ТОВ «Віта люкс» Вул. Драгоманова, 1 А 575-95-86 Аптека №51 ТОВ «Віта люкс» Вул. Ревуцького, 12/1 575-95-11 Аптека №59 ТОВ «Віта люкс» Вул. Є. Харченка, 65 585-56-36 Аптека №64 ТОВ «Віта люкс» Пл. Привокзальна, 1 536-98-36 Аптека №66 ТОВ «Віта люкс» Вул. Ревуцького, 9 563-01-24 Аптека №68 ТОВ «Віта люкс» Вул. А. Ахматової, 9/18 575-56-03 Аптека №69 ТОВ «Віта люкс» Вул. Дяченка, 13 353-72-53 Аптека №37 ТОВ «Аптекарь» Вул. Руденко, 11 Б 221-28-03 574-56-56 Аптека №1 ТОВ «АСТОРІЯ-ФАРМ» Вул. Драгоманова, 6/1 (приміщення №759) 063-454-21-64