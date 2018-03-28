Де купити дешево ліки?
Вашій увазі пропонується найактуальніший перелік аптек Дарницького району, що беруть участь у державній програмі «Доступні ліки» (у рамках якої можна придбати окремі лікарські засоби за суттєвою знижкою).
|
Назва аптеки
|
Адреса
|
Контактні
телефони
|
Аптека № 56
КП «Фармація»
|
Вул. Бориспільська, 34
|
566-55-08
567-86-97
|
Аптека № 62
КП «Фармація»
|
Вул. Вербицького, 18
|
562-51-10
562-23-37
|
Аптека № 87
КП «Фармація»
|
Вул. Ревуцького, 16-А
|
564-95-33
564-97-26
|
Аптека № 102
КП «Фармація»
|
Вул. Пасхаліна Юрія, 4/6
|
566-30-44
566-82-11
|
Аптека № 107
КП «Фармація»
|
Вул. Вербицького, 5
|
502-61-84
562-60-00
|
Аптека № 123
КП «Фармація»
|
Вул. Дяченка, 10
|
565-54-04
564-80-65
|
Аптека № 124
КП «Фармація»
|
Харківське шосе, 164
|
564-53-00
563-35-38
|
ТОВ «Альта-С»
|
Харківське шосе, 121
|
560-15-32
|
Аптека №13
ТОВ Лекфарм
|
р.. Бажана, 24/1
|
574 -50-40
|
Аптека №129 «1Соціальна Аптека»
|
Вул. Кошиця, 10/21
|
0934488958
|
Аптека №156 «Доброго Дня»
|
Пр. Бажана, 8
|
0933815270
|
Аптека №166«Доброго Дня»
|
Пр. Григоренка, 18
|
0633637869
|
Аптека №170«Доброго Дня»
|
Харківське шосе, 172
|
0934663978
|
Аптека №248«Доброго Дня»
|
Вул. Княжий Затон, 4/4
|
0633112350
|
Аптека №198«Доброго Дня»
|
Харківське шосе,49
|
0933912931
|
Аптека №218«Доброго Дня»
|
Вул. Здолбунівська, 7г
|
0933540826
|
Аптека №230«Доброго Дня»
|
Пр-т Бажана, 16Д
|
0933980034
|
Аптека №224«Соціальна Аптека»
|
Харківське шосе,158К
|
0933110476
|
Аптека №190«Доброго Дня»
|
Пр. Бажана, 3г
|
0937128542
|
Аптека №22 «Доброго Дня»
|
Вул. Зарічна, 12
|
0634601795
|
Аптека № 1
ТОВ «Фарм-Союз»
|
Вул. А. Вербицького, 5
|
5600051
|
Аптека № 9
ТОВ «Фарм-Союз»
|
Вул. Срібнокільська, 20В
|
2219091
|
Аптека №2
ТОВ «Трансфарм»
|
Пр. Бажана, 1п
|
0634546398
|
Аптека № 12
ТОВ «ІНТЕЛЕКС»
|
Вул. Декабристів, 6
|
563-05-39
|
Аптека №27
ТАС-Фарма
|
Вул. Урлівська, 11/44
|
575-94-41
|
Аптека №140
ТАС-Фарма
|
Вул. Бориспільська, 9
|
044-566-67-67
|
Аптека №145
ТАС-Фарма
|
Пр. Петра Григоренка, 26
|
067-694-19-75
|
Аптека №149
ТАС-Фарма
|
Вул. Драгоманова 21-А
|
067-434-31-35
|
Аптека №121
ТАС-Фарма
|
Вул. Вербицького 18
|
560-56-77
|
Аптека №7
ТОВ «Ново Фарм»
|
Вул. Урлівська, 23Б
|
303-97-67
|
Аптека №113
ТОВ «РУАН»
|
Вул. Ревуцького,12/1
|
067-400-97-55
|
Аптека №89
ТОВ «РУАН»
|
Вул.Княжий затон,4
|
067-473-64-04
|
Аптека № 2
ПП «Медлайф»
|
Вул.. Бориспільська, 9
|
566-6171,
096-460-77-96
|
Аптека №1ТОВ «Мрія-Фарм Київ»
|
Вул. Бориспільська, 26Ж
|
094-823-44-94
|
Аптека №1 ПП «Фіалка»
|
Вул. Драгоманова, 2 прим 872
|
223-95-51
|
Аптека № 2 ПП «Фіалка»
|
Вул. Ревуцького, 12/1
|
290-53-03
|
Аптека № 42 ТОВ
«АВ Фармація»
|
Вул. Княжий затон, 9
|
355-50-81
|
Аптека № 13 ТОВ
«АЙ ПІ Фармація»
|
Пр-т Григоренка, 32-Д
|
338-15-16
|
Аптека № 156 Доброго дня
|
Пр-т Бажана, 8
|
093-381-52-70
|
Аптека № 129 «1 Соціальна аптека»
|
Вул.. О.Кошиця, 10/21
|
093-448-89-58
|
Аптека № 166 Доброго дня
|
Пр-т Григоренка, 18
|
063-363-78-69
|
Аптека № 170 Доброго дня
|
Харківське шосе, 172
|
093-466-39-78
|
Аптека № 248 Доброго дня
|
Вул. Княжий Затон, 4/4
|
063-311-23-50
|
Аптека № 198 Доброго дня
|
Харківське шосе, 49
|
093-391-29-31
|
Аптека № 218 Доброго дня
|
Вул. Здолбунівська, 7-Г
|
093-354-08-26
|
Аптека № 230 Доброго дня
|
Пр-т Бажана, 16-Д
|
093-398-00-34
|
Аптека № 224 «1 Соціальна аптека»
|
Харківське шосе, 158-К
|
093-311-04-76
|
Аптека № 190 Доброго дня
|
Пр-т Бажана, 3-Г
|
093-712-85-42
|
Аптека № 27 ТОВ «Сиріус-95»
|
Вул. Ялтинська, 6 прим. 65
|
566-02-37
|
Мировая аптека
МВВ Інструментс
|
Вул. Дніпровська набережна, 23
|
500-05-08
338-50-29
|
Аптека № 36
ТОВ «ДАНУНЦ»
|
Харківське шосе, 166
|
|
Аптека №7
ТОВ «Ново Фарм»
|
Вул. Урлівська, 23 Б
|
303-97-66
|
Аптека №7
ТОВ «Віта люкс»
|
Вул. Драгоманова, 31 Б
|
572-31-48
|
Аптека №45
ТОВ «Віта люкс»
|
Вул. Є.Харченка, 31
|
576-10-10
|
Аптека №46
ТОВ «Віта люкс»
|
Вул. Поліська, 12
|
576-95-80
|
Аптека №47
ТОВ «Віта люкс»
|
Вул. Вишняківська, 13
|
575-15-85
|
Аптека №48
ТОВ «Віта люкс»
|
Вул. Драгоманова, 1 А
|
575-95-86
|
Аптека №51
ТОВ «Віта люкс»
|
Вул. Ревуцького, 12/1
|
575-95-11
|
Аптека №59
ТОВ «Віта люкс»
|
Вул. Є. Харченка, 65
|
585-56-36
|
Аптека №64
ТОВ «Віта люкс»
|
Пл. Привокзальна, 1
|
536-98-36
|
Аптека №66
ТОВ «Віта люкс»
|
Вул. Ревуцького, 9
|
563-01-24
|
Аптека №68
ТОВ «Віта люкс»
|
Вул. А. Ахматової, 9/18
|
575-56-03
|
Аптека №69
ТОВ «Віта люкс»
|
Вул. Дяченка, 13
|
353-72-53
|
Аптека №37
ТОВ «Аптекарь»
|
Вул. Руденко, 11 Б
|
221-28-03
574-56-56
|
Аптека №1
ТОВ «АСТОРІЯ-ФАРМ»
|
Вул. Драгоманова, 6/1 (приміщення №759)
|
063-454-21-64
Додати коментар