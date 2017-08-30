Де, і за скільки можна придбати дешеві ліки?

Вашій увазі пропонується перелік лікарських засобів, що відпускаються в рамках урядової програми «Доступні ліки». Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню (інакше кажучи ліки, на які можна отримати велику знижку) - додається.

Перелік аптек Дарницького району, які здійснюють відпуск лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню:



№ з/п Найменування аптечного закладу Адреса Телефон 1 Аптека №56 КП «Фармація» вул.Бориспільська, 34 566-55-08 2 Аптека №62 КП «Фармація» вул.Вербицького, 18 562-51-10 3 Аптека №87 КП «Фармація» вул.Ревуцького, 16-А 564-95-33 4 Аптека №102 КП «Фармація» вул.Ілліча, 4/6 566-30-44 5 Аптечний кіоск аптеки №102 КП «Фармація» Харківське шосе, 121 6 Аптека №107 КП «Фармація» вул.Вербицького, 5 502-61-84 7 Аптека №123 КП «Фармація» вул.Дяченка, 10 565-54-04 8 Аптека №124 КП «Фармація» Харківське шосе, 164 564-53-00 9 Аптека №13 ТОВ «Лекфарм» просп. М.Бажана, 24/1 574-50-40 10 Аптечний пункт №2 аптеки №1 ТОВ «Альта-С» Харківське шосе, 121, корп.4 560-15-32 11 Аптека №7 ТОВ «Ново Фарм» вул. Урлівська, 23-Б 303-97-62 12 Аптека №9 ТОВ «Компанія «Фарм-Союз» вул. Срібнокільська, 20-В 221-90-91 13 Аптечний пункт 1/6 ТОВ «Компанія «Фарм-Союз» вул. Вербицького, 5 560-00-51 14 Аптека №2 ТОВ «Аптека №1 Трансфарм» просп. М.Бажана, 1-П 221-81-17 15 Аптека №2 ПП «Наша аптека» вул. А.Ахматової, 14-Б 572-07-17 16 Аптека №50 ПП «Наша аптека» вул. Мішуги, 4-а (ТРЦ «Піраміда») 492-06-77 17 Аптека №129 ТОВ «Фармастор» вул. Кошиця, 10/21 538-07-07 18 Аптека №156 ТОВ «Фармастор» просп. М.Бажана, 8 538-07-37 19 Аптека №161 ТОВ «Фармастор» вул. Срібнокільська, 14-а -//- 20 Аптека №166 ТОВ «Фармастор» вул. П.Григоренка, 18-а -//- 21 Аптека №170 ТОВ «Фармастор» Харківське шосе, 172 -//- 22 Аптека №190 ТОВ «Фармастор» просп. М.Бажана, 3-г -//- 23 Аптека №198 ТОВ «Фармастор» Харківське шосе, 49 -//- 24 Аптека №218 ТОВ «Фармастор» вул. Здолбунівська, 7-г -//- 25 Аптека №224 ТОВ «Фармастор» Харківське шосе, 158-к -//- 26 Аптека №230 ТОВ «Фармастор» просп. М.Бажана, 16-д -//- 27 Аптека №248 ТОВ «Фармастор» вул. Княжий Затон, 4/4 -//- 28 Аптека №1 ТОВ «Альго-фарм» вул. Княжий Затон, 4 573-74-06; 573-75-34 29 Аптека №12 ТОВ «Інтелекс» вул. Декабристів, 6 563-05-39; 355-04-81 30 Аптека №27 ТОВ «ТАС-Фарма» вул. Урлівська, 11/44 575-94-41 31 Аптека №107 ТОВ «ТАС-Фарма» вул. Вербицького, 1 501-79-58 32 Аптека №121 ТОВ «ТАС-Фарма» вул. Вербицького, 18 560-56-77 33 Аптека ТОВ «АСТОРІЯ-ФАРМ» вул. Драгоманова, 6/1 460-06-71 34 Аптека №1 «Мрія фарм» ТОВ «Мрія фарм Київ» вул. Бориспільська, 26-ж 223-44-94

Інформація станом на липень поточного року