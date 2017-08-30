Де, і за скільки можна придбати дешеві ліки? | Дарниця.org

Де, і за скільки можна придбати дешеві ліки?

Розміщено Срд, 08/30/2017 - 13:34

Вашій увазі пропонується перелік лікарських засобів, що відпускаються в рамках урядової програми «Доступні ліки». Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню (інакше кажучи ліки, на які можна отримати велику знижку) - додається.

Перелік аптек Дарницького району, які здійснюють відпуск лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню:


№ з/п

Найменування аптечного закладу

Адреса

Телефон

1

Аптека №56 КП «Фармація»

вул.Бориспільська, 34

566-55-08

2

Аптека №62 КП «Фармація»

вул.Вербицького, 18

562-51-10

3

Аптека №87 КП «Фармація»

вул.Ревуцького, 16-А

564-95-33

4

Аптека №102 КП «Фармація»

вул.Ілліча, 4/6

566-30-44

5

Аптечний кіоск аптеки №102 КП «Фармація»

Харківське шосе, 121

 

6

Аптека №107 КП «Фармація»

вул.Вербицького, 5

502-61-84

7

Аптека №123 КП «Фармація»

вул.Дяченка, 10

565-54-04

8

Аптека №124 КП «Фармація»

Харківське шосе, 164

564-53-00

9

Аптека №13 ТОВ «Лекфарм»

просп. М.Бажана, 24/1

574-50-40

10

Аптечний пункт №2 аптеки №1 ТОВ «Альта-С»

Харківське шосе, 121, корп.4

560-15-32

11

Аптека №7 ТОВ «Ново Фарм»

вул. Урлівська, 23-Б

303-97-62

12

Аптека №9 ТОВ «Компанія «Фарм-Союз»

вул. Срібнокільська, 20-В

221-90-91

13

Аптечний пункт 1/6 ТОВ «Компанія «Фарм-Союз»

вул. Вербицького, 5

560-00-51

14

Аптека №2 ТОВ «Аптека №1 Трансфарм»

просп. М.Бажана, 1-П

221-81-17

15

Аптека №2 ПП «Наша аптека»

вул. А.Ахматової, 14-Б

572-07-17

16

Аптека №50 ПП «Наша аптека»

вул. Мішуги, 4-а (ТРЦ «Піраміда»)

492-06-77

17

Аптека №129 ТОВ «Фармастор»

вул. Кошиця, 10/21

538-07-07

18

Аптека №156 ТОВ «Фармастор»

просп. М.Бажана, 8

538-07-37

19

Аптека №161 ТОВ «Фармастор»

вул. Срібнокільська, 14-а

-//-

20

Аптека №166 ТОВ «Фармастор»

вул. П.Григоренка, 18-а

-//-

21

Аптека №170 ТОВ «Фармастор»

Харківське шосе, 172

-//-

22

Аптека №190 ТОВ «Фармастор»

просп. М.Бажана, 3-г

-//-

23

Аптека №198 ТОВ «Фармастор»

Харківське шосе, 49

-//-

24

Аптека №218 ТОВ «Фармастор»

вул. Здолбунівська, 7-г

-//-

25

Аптека №224 ТОВ «Фармастор»

Харківське шосе, 158-к

-//-

26

Аптека №230 ТОВ «Фармастор»

просп. М.Бажана, 16-д

-//-

27

Аптека №248 ТОВ «Фармастор»

вул. Княжий Затон, 4/4

-//-

28

Аптека №1 ТОВ «Альго-фарм»

вул. Княжий Затон, 4

573-74-06; 573-75-34

29

Аптека №12 ТОВ «Інтелекс»

вул. Декабристів, 6

563-05-39; 355-04-81

30

Аптека №27 ТОВ «ТАС-Фарма»

вул. Урлівська, 11/44

575-94-41

31

Аптека №107 ТОВ «ТАС-Фарма»

вул. Вербицького, 1

501-79-58

32

Аптека №121 ТОВ «ТАС-Фарма»

вул. Вербицького, 18

560-56-77

33

Аптека ТОВ «АСТОРІЯ-ФАРМ»

вул. Драгоманова, 6/1

460-06-71

34

Аптека №1 «Мрія фарм»

ТОВ «Мрія фарм Київ»

вул. Бориспільська, 26-ж

223-44-94

Інформація станом на липень поточного року

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