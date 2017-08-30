Де, і за скільки можна придбати дешеві ліки?
Вашій увазі пропонується перелік лікарських засобів, що відпускаються в рамках урядової програми «Доступні ліки». Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню (інакше кажучи ліки, на які можна отримати велику знижку) - додається.
Перелік аптек Дарницького району, які здійснюють відпуск лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню:
|
№ з/п
|
Найменування аптечного закладу
|
Адреса
|
Телефон
|
1
|
Аптека №56 КП «Фармація»
|
вул.Бориспільська, 34
|
566-55-08
|
2
|
Аптека №62 КП «Фармація»
|
вул.Вербицького, 18
|
562-51-10
|
3
|
Аптека №87 КП «Фармація»
|
вул.Ревуцького, 16-А
|
564-95-33
|
4
|
Аптека №102 КП «Фармація»
|
вул.Ілліча, 4/6
|
566-30-44
|
5
|
Аптечний кіоск аптеки №102 КП «Фармація»
|
Харківське шосе, 121
|
|
6
|
Аптека №107 КП «Фармація»
|
вул.Вербицького, 5
|
502-61-84
|
7
|
Аптека №123 КП «Фармація»
|
вул.Дяченка, 10
|
565-54-04
|
8
|
Аптека №124 КП «Фармація»
|
Харківське шосе, 164
|
564-53-00
|
9
|
Аптека №13 ТОВ «Лекфарм»
|
просп. М.Бажана, 24/1
|
574-50-40
|
10
|
Аптечний пункт №2 аптеки №1 ТОВ «Альта-С»
|
Харківське шосе, 121, корп.4
|
560-15-32
|
11
|
Аптека №7 ТОВ «Ново Фарм»
|
вул. Урлівська, 23-Б
|
303-97-62
|
12
|
Аптека №9 ТОВ «Компанія «Фарм-Союз»
|
вул. Срібнокільська, 20-В
|
221-90-91
|
13
|
Аптечний пункт 1/6 ТОВ «Компанія «Фарм-Союз»
|
вул. Вербицького, 5
|
560-00-51
|
14
|
Аптека №2 ТОВ «Аптека №1 Трансфарм»
|
просп. М.Бажана, 1-П
|
221-81-17
|
15
|
Аптека №2 ПП «Наша аптека»
|
вул. А.Ахматової, 14-Б
|
572-07-17
|
16
|
Аптека №50 ПП «Наша аптека»
|
вул. Мішуги, 4-а (ТРЦ «Піраміда»)
|
492-06-77
|
17
|
Аптека №129 ТОВ «Фармастор»
|
вул. Кошиця, 10/21
|
538-07-07
|
18
|
Аптека №156 ТОВ «Фармастор»
|
просп. М.Бажана, 8
|
538-07-37
|
19
|
Аптека №161 ТОВ «Фармастор»
|
вул. Срібнокільська, 14-а
|
-//-
|
20
|
Аптека №166 ТОВ «Фармастор»
|
вул. П.Григоренка, 18-а
|
-//-
|
21
|
Аптека №170 ТОВ «Фармастор»
|
Харківське шосе, 172
|
-//-
|
22
|
Аптека №190 ТОВ «Фармастор»
|
просп. М.Бажана, 3-г
|
-//-
|
23
|
Аптека №198 ТОВ «Фармастор»
|
Харківське шосе, 49
|
-//-
|
24
|
Аптека №218 ТОВ «Фармастор»
|
вул. Здолбунівська, 7-г
|
-//-
|
25
|
Аптека №224 ТОВ «Фармастор»
|
Харківське шосе, 158-к
|
-//-
|
26
|
Аптека №230 ТОВ «Фармастор»
|
просп. М.Бажана, 16-д
|
-//-
|
27
|
Аптека №248 ТОВ «Фармастор»
|
вул. Княжий Затон, 4/4
|
-//-
|
28
|
Аптека №1 ТОВ «Альго-фарм»
|
вул. Княжий Затон, 4
|
573-74-06; 573-75-34
|
29
|
Аптека №12 ТОВ «Інтелекс»
|
вул. Декабристів, 6
|
563-05-39; 355-04-81
|
30
|
Аптека №27 ТОВ «ТАС-Фарма»
|
вул. Урлівська, 11/44
|
575-94-41
|
31
|
Аптека №107 ТОВ «ТАС-Фарма»
|
вул. Вербицького, 1
|
501-79-58
|
32
|
Аптека №121 ТОВ «ТАС-Фарма»
|
вул. Вербицького, 18
|
560-56-77
|
33
|
Аптека ТОВ «АСТОРІЯ-ФАРМ»
|
вул. Драгоманова, 6/1
|
460-06-71
|
34
|
Аптека №1 «Мрія фарм»
ТОВ «Мрія фарм Київ»
|
вул. Бориспільська, 26-ж
|
223-44-94
Інформація станом на липень поточного року
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