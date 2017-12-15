Даші Астаф’євій повернули викрадену автівку | Дарниця.org

Даші Астаф’євій повернули викрадену автівку

Розміщено Птн, 12/15/2017 - 09:39

Нещодавно, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював гучне викрадення автівки солістки гурту «Nikita» Даші Астаф’євої. Нагадаємо, інцидент трапився біля клініки «Борис» по пр-ту Бажана.

І ось, зірці журналу «Playboy» таки повернули викрадену машину! Співачка дякує всім, хто переживав, шукав та найголовніше тим,  хто повернув зірці «Playboy» її червоний Mercedes. І це, до речі, не правоохоронні органи… 

Співачка передала привіт співробітникам патрульної поліції, які бачили, але не зупинили викрадене авто: «Хочу передати привіт постам ДАІ, їх було цілих вісім, повз які я пролетіла, і мене навіть ніхто не помітив, ніхто не зупинив, хоча машина нібито в розшуку», — сказала Астаф'єва.

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