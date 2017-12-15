Даші Астаф’євій повернули викрадену автівку

Нещодавно, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював гучне викрадення автівки солістки гурту «Nikita» Даші Астаф’євої. Нагадаємо, інцидент трапився біля клініки «Борис» по пр-ту Бажана.

І ось, зірці журналу «Playboy» таки повернули викрадену машину! Співачка дякує всім, хто переживав, шукав та найголовніше тим, хто повернув зірці «Playboy» її червоний Mercedes. І це, до речі, не правоохоронні органи…

Співачка передала привіт співробітникам патрульної поліції, які бачили, але не зупинили викрадене авто: «Хочу передати привіт постам ДАІ, їх було цілих вісім, повз які я пролетіла, і мене навіть ніхто не помітив, ніхто не зупинив, хоча машина нібито в розшуку», — сказала Астаф'єва.