Дарницю може затопити?

У зв'язку з різким потеплінням у Києві, шести районам столиці загрожує підтоплення. Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії. «Є шість районів, які знаходяться в зоні ризику: Голосіївський, Деснянський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський і Подільський. Там найбільша кількість водойм. Однак ми робимо все, щоб повені було мінімальним. Щодня моніторимо ситуацію. «Київавтодор» очищає стоки. Де потрібно, вже зараз відкачують воду», - розповіли в управлінні Київської міської державної адміністрації