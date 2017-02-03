Дарницю може затопити? | Дарниця.org

Дарницю може затопити?

Розміщено Чтв, 03/02/2017 - 10:31

У зв'язку з різким потеплінням у Києві, шести районам столиці загрожує підтоплення. Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії. «Є шість районів, які знаходяться в зоні ризику: Голосіївський, Деснянський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський і Подільський. Там найбільша кількість водойм. Однак ми робимо все, щоб повені було мінімальним. Щодня моніторимо ситуацію. «Київавтодор» очищає стоки. Де потрібно, вже зараз відкачують воду», - розповіли в управлінні Київської міської державної адміністрації

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