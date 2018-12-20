«Дарниця.org» став офіційним сайтом Дарницької райдержадміністрації?

Ось такий пост з’явився на офіційній сторінці газети «Дарницькі Вісті» у Facebook.

Приємно усвідомлювати, що стаття «Як урізноманітнити своє інтимне життя?» привернула увагу інформаційно-громадського віснику району. Не володіємо інформацією стосовно послідовності розставляння пріоритетів районними керманичами, але дякуємо за визнання! Якщо сайт «Дарниця.org» сприймається читачами як база актуальних знань та джерело достовірної і незаангажованої інформації – ми на правильному шляху!