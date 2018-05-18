Дарниця презентувала свою композицію на виставці квітів на Співочому полі | Дарниця.org

Дарниця презентувала свою композицію на виставці квітів на Співочому полі

Розміщено Птн, 05/18/2018 - 11:29

На Співочому полі відкрилася унікальна виставка квітів, представлених КО «Київзеленбуд». Кожен район Києва презентував свою композицію. Так, КП «УЗН Дарницького району м. Києва» цьогоріч створило ось такий витвір мистецтва.

 

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