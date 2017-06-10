Дарниця пасе задніх

У КМДА опублікували рейтинг районів столиці. Оцінки виставлялися за вирішення житлово-комунальних проблем, прибирання та озеленення району, надання адміністративних послуг, тощо.

На жаль, Дарницький район не увійшов навіть до трійки лідерів (Солом'янський, Печерський і Святошинський райони).





У таблиці вказані місця, які посіли райони за результатами роботи (найменше число – найвищий бал)

РДА

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Голосіївська

10

8-9

10

10

10

10

10

10

Дарницька

9

10

6

4

9

6

7

6-7

Деснянська

7

3

8

6

3

2-3

5

4

Дніпровська

8

8-9

9

9

6

7

8

5

Оболонська

6

7

7

7-8

5

5

4

6-7

Печерська

3-4

5

1

1

4

1

1

2

Подільська

5

4

5

7-8

8

9

6

8

Святошинська

1

2

3

2

2

4

3

3

Солом’янська

2

1

2

3

1

2-3

2

1

Шевченківська

3-4

6

4

5

7

8

9

9