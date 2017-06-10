Дарниця пасе задніх
У КМДА опублікували рейтинг районів столиці. Оцінки виставлялися за вирішення житлово-комунальних проблем, прибирання та озеленення району, надання адміністративних послуг, тощо.
На жаль, Дарницький район не увійшов навіть до трійки лідерів (Солом'янський, Печерський і Святошинський райони).
|
У таблиці вказані місця, які посіли райони за результатами роботи
(найменше число – найвищий бал)
|
РДА
|
Січень
|
Лютий
|
Березень
|
Квітень
|
Травень
|
Червень
|
Липень
|
Серпень
|
Голосіївська
|
10
|
8-9
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
Дарницька
|
9
|
10
|
6
|
4
|
9
|
6
|
7
|
6-7
|
Деснянська
|
7
|
3
|
8
|
6
|
3
|
2-3
|
5
|
4
|
Дніпровська
|
8
|
8-9
|
9
|
9
|
6
|
7
|
8
|
5
|
Оболонська
|
6
|
7
|
7
|
7-8
|
5
|
5
|
4
|
6-7
|
Печерська
|
3-4
|
5
|
1
|
1
|
4
|
1
|
1
|
2
|
Подільська
|
5
|
4
|
5
|
7-8
|
8
|
9
|
6
|
8
|
Святошинська
|
1
|
2
|
3
|
2
|
2
|
4
|
3
|
3
|
Солом’янська
|
2
|
1
|
2
|
3
|
1
|
2-3
|
2
|
1
|
Шевченківська
|
3-4
|
6
|
4
|
5
|
7
|
8
|
9
|
9
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