Дарниця пасе задніх | Дарниця.org

Дарниця пасе задніх

Розміщено Птн, 10/06/2017 - 13:35

У КМДА опублікували рейтинг районів столиці. Оцінки виставлялися за вирішення житлово-комунальних проблем, прибирання та озеленення району, надання адміністративних послуг, тощо.
На жаль, Дарницький район не увійшов навіть до трійки лідерів (Солом'янський, Печерський і Святошинський райони).



                                     У таблиці вказані місця, які посіли райони за результатами роботи

                                                      (найменше число – найвищий бал)

РДА

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Голосіївська

10

8-9

10

10

10

10

10

10

Дарницька

9

10

6

4

9

6

7

6-7

Деснянська

7

3

8

6

3

2-3

5

4

Дніпровська

8

8-9

9

9

6

7

8

5

Оболонська

6

7

7

7-8

5

5

4

6-7

Печерська

3-4

5

1

1

4

1

1

2

Подільська

5

4

5

7-8

8

9

6

8

Святошинська

1

2

3

2

2

4

3

3

Соломянська

2

1

2

3

1

2-3

2

1

Шевченківська

3-4

6

4

5

7

8

9

9

 

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