Дарниця направила срочників до лав збройних сил | Дарниця.org

Дарниця направила срочників до лав збройних сил

Розміщено Срд, 04/19/2017 - 20:51

Минулого тижня в Дарницькому районі відбулася відправка 10 срочників. 

Зокрема, у Дарницькому районному у м. Києві військовому комісаріаті (вул. Бориспільська, 26а) районний комісар Віталій Чекаленко, заступник голови Дарницької РДА Петро Захарченко та інші побажали військовозобов’язаним успішної служби.

Районний комісар вручив срочникам військові квитки.

Військовий капелан освятив майбутніх захисників.

Батьки, родичі та знайомі до останнього проводили майбутніх солдатів.

Наразі хлопців розподілять по навчальним центрам, після проходження 3-и місячної підготовки - останні будуть направлені до військових частин. За словами керівництва райвійськкомату, ніхто з новобранців до зони проведення АТО направлений не буде.
Доброї служби!

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