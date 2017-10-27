Дарниця – головний боржник «Київенерго»!

Найбільшими боржниками є мешканці Дарницького, Святошинського та Солом'янського районів. Вони винні ПАТ «Київенерго» 48,9 млн грн, 37,4 млн грн і 37,4 млн грн відповідно.

Загалом борг столиці за електроенергію перед ПАТ «Київенерго» на 1 жовтня 2017 року склав уже 1,012 млрд. грн.

Кияни в цілому заборгували енерго-монополісту 332,15 млн. грн. Проте, основними боржниками все ж залишаються столичні підприємства житлово-комунального господарства, які заборгували за електроенергію 491,4 млн. грн. Наприклад, борг найбільшого боржника КП «Київський метрополітен» становить 201,5 млн грн, а «Київводоканалу» - 53,71 млн грн.

У «Київенерго» погрожують, що в разі подальших неплатежів змушені будуть відключити «Київводоканал» за борги…