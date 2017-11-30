Дарницький вокзал не добудували бо немає коштів - «Укрзалізниця» шукає інвесторів

Нещодавно, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював проблему недобудованого залізничного вокзалу «Дарниця». Нагадаємо, що з цього приводу громадська організація ініціювала запит на розпорядника інформації – ПАТ «Укрзалізниця».

Отже, Укрзалізниця повідомляє, що спорудження дарницького вокзалу розпочалося ще у 2004 році на підставі Розпорядження Кабміну. Зверніть увагу, що будівництво вокзального комплексу було покладено безпосередньо на Укрзалізницю – тобто повністю за кошти останньої.

У відповіді зауважується, що було побудовано Південний та Північний вестибюлі приміського вокзалу та транзитний пішохідний тунель, що з’єднує два райони (Дарницький та Дніпровський). Однак, у 2008 році спорудження було призупинено. Було вирішено залучити інвестора, але ніхто не виявив бажання зв’язуватись з ПАТ «Укрзалізниця». Наостанок зазначається, що у випадку надходження відповідних пропозицій – подальше будівництво буде відновлено.

А наразі маємо ось такий жах.

На жаль, з яких саме причин спорудження було призупинено – не згадується. Напевне, хтось відмив гроші та поклав собі до кишені кілька мільярдів гривень. Одне з двох:

1. Якщо Укрзалізниця починає будівництво – значить на нього є кошти. А якщо їх раптом не стало – хтось їх вкрав.

2. Якщо Укрзалізниця починає будівництво, знаючи, що коштів недостатньо, сподіваючись ще й на підтримку інвесторів – значить вони некомпетентні бовдури. А якщо грошей раптом не вистачить – можна перекласти з хворої голови та здорову із формулюванням «відсутність інвесторів» (які апріорі нічого не винні залізничному монополісту).

Зручно, як не крути. Але, як би ми не називали когось бовдурами – а вони далеко не дурні й у програші точно не лишилися. Лишилися тільки ми, дарничани – ось із цим жахіттям.

Сумно і соромно…

Хто хоче вигідно вкласти свої кровні?