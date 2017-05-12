Дарницький Темний лицар | Дарниця.org

Дарницький Темний лицар

Розміщено Втр, 12/05/2017 - 21:14

Ніч з 03 на 04 грудня – стихійна торгівля біля універсаму «Позняки». Хтось потрощив ящики стихійників, які вже вже зовсім знахабніли -  навіть на ніч лишають свої «пожитки», аби зранку не привозити своє «обладнання», прийти на все готове, розпакуватися і торгувати.

Коли поліція, благоустрій та інші не виконують свої функції - наведення ладу у свої руки беруть активні мешканці. Дана стихійна торгівля вже в печінках у жителів.
Як зазначають дарничани про це місце: розпліднювач алкашів, шахраїв і не чесних на руку «підприємців».

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Comments

Алла :

Сподіваюсь, до бариг дійде, що тротуари для вільного пересування людей, і їм урвався терпець, постійно обходити та чіплятися за всілякий мотлох та ящики!!!

Втр, 12/05/2017 - 22:28
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Павел:

Здесь фото ещё "лайтовое". Дарничане знают гораздо хуже ситуации, когда там приходилось делать чудеса эквилибристики, с маленькими детьми на руках,пакетами в зубах, прыгая по лужам. Я сам в начале феврале этого года на этом месте сломал ногу, и основная причина - непочищенная территория ото льда из-за тех "рабочих мест".

Втр, 12/05/2017 - 23:03
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