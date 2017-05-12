Дарницький Темний лицар

Ніч з 03 на 04 грудня – стихійна торгівля біля універсаму «Позняки». Хтось потрощив ящики стихійників, які вже вже зовсім знахабніли - навіть на ніч лишають свої «пожитки», аби зранку не привозити своє «обладнання», прийти на все готове, розпакуватися і торгувати.

Коли поліція, благоустрій та інші не виконують свої функції - наведення ладу у свої руки беруть активні мешканці. Дана стихійна торгівля вже в печінках у жителів.

Як зазначають дарничани про це місце: розпліднювач алкашів, шахраїв і не чесних на руку «підприємців».