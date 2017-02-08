Дарницький район захлинається в рекламі наркотиків

Ще наприкінці лютого поточного року в Дарницькому районі ненав’язливо почала з’являтися реклама наркотичних засобів

Подібні написи все частіше зустрічалися на фасадах житлових будинків, стінах громадських, соціальних, навчальних та інших закладів району.



Вул. Драгоманова, 9



Вул. Драгоманова, 19



Пр-т Бажана, 9д



Вул. Поліська, 22



Пр-т Бажана, 3а



Парк «Позняки»

А наразі подібна реклама у буквальному сенсі слова заполонила весь Дарницький район!



Вул. Ахматової, 7/15



Вул. Ревуцького, 29а

Неможливо прогулятися по вулиці і не побачити такі написи!!!

Комунальники час від часу замальовують ці написи, але проблема не вирішується – на їх місці з’являються нові!

Поліція діє не ефективно. Поширення наркотиків подібним способом складно відстежити і припинити. Наркодилер робить так звані «закладки» (під лавками, у нішах, інших прихованих місцях), про які інформує клієнта після отримання грошей через електронний переказ. Відстежити і зловити торговця на гарячому практично неможливо. Поки єдино дієвим способом боротьби з таким способом поширення дурману є протидія поширенню інформації про продаж наркотиків. Як стверджують правоохоронці: «Якщо з виробництвом зілля боротьба йде повним ходом, то у випадку з продажем поліція загнана в глухий кут. Через те, що злочинці вивели свою діяльність в інтернет, вичислити наркоторговців вельми важко. Потрібні програмісти, а вони вимагають високої оплати».

Також, вагомою перешкодою у боротьбі з наркотиками є бюрократія - поліцейські скаржаться на оновлений Кримінальний кодекс, який не дозволяє в оперативному режимі запитувати дані стільникових операторів про місцезнаходження мобільного телефону.

Тим не менш, за інформацією одного з співробітників поліції: «Зараз ми обчислюємо їх за кількістю витраченої електроенергії. Погодьтеся, дуже дивно, коли однокімнатна квартира споживає 2,5 тис. КВт в місяць. Лабораторії вимагають дуже багато світла. Зазвичай там ставиться кілька ламп загальною потужністю 1,5-2 кВт · год, які працюють практично цілодобово».

«Бошки» - суцвіття жіночих рослин конопель, верхівка куща конопель, що збирається в якості врожаю вищого сорту через найвищого змісту ТГК (Тетрагідроканнабінол). Елітна (різних) сортів коноплі, яка не росте на городах і в полях. Досить сильнодіючий наркотик, вживається методом викурювання висушеного речовини. На території України вважається незаконним і небезпечним психотропним засобом. Широко поширений серед молоді.

«Фен» - психотропна речовина амфетамінового ряду, що впливає на поведінку людини, одночасно підвищуюючи психоактивну, фізичну і психічну втому, біль. Активно стимулюють Центральну нервову систему (ЦНС) на виділення серотоніну, норадреналіну, дофаміну. У слідстві цих реакцій у людини, яка прийняла такі наркотики настає вкрай активний стан, ейфорія, відчутний підйом настрою поєднується з підвищенням психічної і фізичної активності, абсолютною впевненістю в собі, своїх силах і можливостях, сильним припливом енергії.

Вживання, особливо часте, призводить до непоправних наслідків для організму. Часто може виникнути сильне звикання і психологічна залежність від наркотику. Найнебезпечніший стан після припинення дії препарату - людина відчуває себе абсолютно знесиленою і розбитою, схильність до суїцидальної поведінки значно зростає…