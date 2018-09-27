Дарницький район впевнено продовжує встановлювати хибні рекорди | Дарниця.org

Дарницький район впевнено продовжує встановлювати хибні рекорди

Розміщено Чтв, 27/09/2018 - 12:59

Дарницький район впевнено продовжує встновлювати нові рекорди! Нагадаємо, з місяць тому у Дарниці розгорнули від вул. Руденко до Харківської площі (вздовж пр-ту Бажана) стяг довжиною 2700 метрів – таким чином був встановлений національний рекорд у категорії «Найдовший державний прапор України», який зафіксував представник Національного реєстру рекордів.

І от, вже 18 вересня був зафіксований новий рекорд – мотузковий парк пригод та сімейного відпочинку «SEIKLAR» (що розташовується у парку «Партизанської слави») - найбільший мотузковий парк України! 

З чим і вітаємо! Все дійство відбулося знову ж таки офіційно, за участі представника Національного реєстру рекордів. 

Це все добре, але напрошується кілька питань: яке відношення до вищезгаданого мотузкового парку має Дарницька РДА і чи саме таких «рекордів» потребують дарничани? 

Напевне, мешканці радше б хотіли щоб Дарницький район переміг у категорії «найкращі дороги», «найчистіше повітря», «найбільша кількість шкіл та дитсадків» або «найбільша кількість водойм, придатних для купання»… Як варіанти. А від найбільшого мотузкового парку розваг якось, як-то кажуть «ні холодно, ні жарко». 

За такою тенденцією незабаром будуть встановлювати рекорди, на кшталт: «найбільший торгівельно-розважальний центр», «найбільший паркінг», «найбільша кількість «державний лотерей» та пивбарів» тощо.

Здається, давно пора встановити рекорд у номінації «найбільша кількість забруднених водойм, непридатних для купання», але про це чомусь всі мовчать.
Складається враження, що нам усвідомлено і цілеспрямовано змінюють істинні цінності. Ще й подають це у яскравій обгортці. І це сумно.

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