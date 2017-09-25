Дарницький район презентував свою композицію | Дарниця.org

Дарницький район презентував свою композицію

Розміщено Пн, 09/25/2017 - 10:23

Цьогоріч Дарниця, разом з іншими районами столиці презентувала свою композицію на виставці квітів, що традиційно проходила на Співочому полі.

Майстри КП «УЗН Дарницького району» підготували ось такий витвір мистецтва під назвою «Ми козацького роду». 

Концепція композиції полягає в тому, щоб показати стилізовану маленьку часточку запорізького козацтва. Козацька оглядова вежа, з якої можна було побачити хто наближається до стану, коні, що пасуться вільно на просторах, козацькі литаври, які збирали козаків на раду та казан із кулішем.

Загальна площа композиції 143м/кв.

Нагадаємо, що до кінця поточного року в столиці висадять рекордну кількість квітів – 13 мільйонів. 10 мільйонів – вже висаджено працівниками КО «Київзеленбуд». Про це повідомили в комунальному об’єднанні.

«Важливим завданням для нас є збільшення висадження багаторічних рослин
і створення злакових клумб. Більшість квітів, які висаджують у Києві, вирощено у 13 парниково-оранжерейних господарствах районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень.

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