Дарницький дитсадочок почали перероблювати.

В 2016 році було завершено будівництво довгоочікуваного (понад 10 років) дитячого садочку, за вищевказаною адресою. Але не судилося!!! Об'єкт простояв не використовуючись понад два роки. Нарешті з'явилися "розумні люди", які замість державної установи, вирішили "прихопити" її в приватну власність. З початку березня ведуться актиані роботи будівельників по знищенню державної новобудови, руйнуються стіни, знімаються вікна, замуровують центральний вхід у садочок, тощо.

На наші запитання, що відбувається з приміщенням, приватні особи, які відвідують об'єкт і приймають участь у руйнації державного садочка, повідомили (усно), що з вересня буде відкрита приватна американська школа-садочок.

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