Дарницький депутат від «Самопомічі» Роман Марченко незаконно заволодів 14 земельними ділянками у столиці

Кілька днів тому, з’явилася інформація про те, партія «Самопоміч» передала матеріали щодо зловживань депутатом Київради (Депутатська фракція «Об’єднання «Самопоміч», який був обраний по Дарницькому району) - Романом Марченком в НАБУ і НАЗК для того, щоб у подальшому ділянки, що незаконно належать Марченку, були повернуті київській громаді.

Про це повідомила віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд. За її словами, партія провела власне незалежне розслідування і дійшла висновку, що в діях Марченка є ознаки корупційних дій, і легалізація цих рішень відбувається досі.

«За бездіяльність і уникення відповідальності з приводу захисту репутації партії члени партії, які є депутатами Київради і які голосували за ці корупційні рішення, вчора були виключені з партії», - сказала Сироїд.

Як повідомлялося раніше, вісім депутатів Київради від «Самопомочі» разом з головою фракції Сергієм Гусовським були виключені з партії за виділення землі родичам свого партійця – Романа Марченка.

Пізніше в «Самопомочі» заявили: «Ці депутати підтримали рішення Київської міської ради про виділення родичам їхнього колеги Романа Марченка земельних ділянок у місті Києві, які попередньо були незаконно ним же захоплені. Загальна площа всіх захоплених ділянок становить понад 1,4 га.

Незважаючи на численні зауваження з боку суспільства і політради партії Роман Марченко використовував свій депутатський мандат для реалізації ймовірно корупційних схем із земельними ділянками в Києві.

У свою чергу, частина депутатів фракції на чолі з Сергієм Гусовським довгий час не робили ніяких дій і заходів для запобігання таким голосуванням і недопущення збитків для репутації партії.

Виконавчий комітет Партії ухвалив рішення про ініціювання процедури відкликання за народною ініціативою депутата Романа Марченка.

За виділення землі проголосували такі депутати «Самопомочі»: Башлаков С.В., Васильчук В.В., Макаров О.А., Осадчук А.П., Лобан Ю.М., Руденко О.П., Харчук С.В ., Сандалова Г.О. Слід зауважити, що з 8-ми вищезгаданих народних обранців – аж 4 депутати, обрані від Дарницького району:

Башлаков С.В.

Макаров О.А.

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Лобан Ю.М.

Сандалова Г.О.



Безпосередньо голова фракції Сергій Гусовський не голосував за вже скандальне рішення.



Цікаво, що ж буде далі? Чи арештують народного обранця за зухвалі привласнення земельних ділянок у шокуючих розмірах? Чи максимум, що загрожує Роману Марченку – аж виключення з лав партії (навіть без позбавлення депутатського мандату)?..