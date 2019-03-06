Дарницький бобер потрапив у капкан

На вулиці Срібнокільській в озері «Срібний Кіл» довгий час жив бобер. Його знали і місцеві жителі, і співробітники закладів на березі озера.

У середині лютого співробітники одного із закладів, стурбовані довгою відсутністю бобра на місці, вирушили на пошуки, і виявили, що бобер потрапив в капкан, встановлений браконьєром в межах міста.

Люди звернулися в Команду порятунку тварин.

Черговий екіпаж виїхав на місце події, але автомобіль їхав в годину пік з правого берега на лівий і потрапив у велику пробку.

На щастя, одна з рятівниць Команди знаходилася неподалік і прибула на місце раніше автомобіля.

Спільно з чоловіками, які перебували на місці, вона дістала бобра на берег, після чого з нього зняли капкан.

В цей же час за здобиччю прийшов браконьєр, який намагався підійти до капкана непомітно, але був вчасно виявлений. На жаль, тим не менш підозрюваний втік.

За словами місцевих жителів, дільничний поліцейський може знати, хто саме займається браконьєрством і якщо велика кількість людей напишуть заяви в поліцію за місцем події, його зможуть знайти.

Після прибуття автомобіля бобер був екстрено госпіталізований до ветклініки.

У бобра складний перелом передньої лапи, велика втрата крові.