Дарницьким школяркам "свiтить" повідомлення про підозру у вчиненні злочину.

У Києві поліцейські затримала школярок, які «замінували» два навчальних заклади

Дві учениці одинадцятого класу зателефонували до поліції та повідомили про замінювання загальноосвітніх шкіл у Дарницькому районі. Розпочато кримінальне провадження.



Після отримання сигналу про небезпеку вибуху правоохоронці миттєво відреагували. На місця події виїхали фахівці вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками, слідчо-оперативна група, патрульні, рятувальники та лікарі.

Із учбових закладів поліцейські провели термінову евакуацію понад 1500 учнів, вчителів та інших працівників. Далі правоохоронці ретельно обстежили приміщення будівель та прилеглу територію, але жодних вибухонебезпечних пристроїв чи речовин не знайшли.

Як повідомив начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко, під час проведення слідчо-оперативних заходів працівники кримінальної поліції та ювенальної превенції територіального підрозділу встановили осіб, причетних до правопорушення:

«Вони – 17-річні учениці одинадцятого класу, які навчаються в однієї з «замінованих» шкіл. Школярки визнали свою провину, а свій вчинок пояснили тим, що хотіли «пожартувати». Оскільки правопорушниці підлягають кримінальній відповідальності, то вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину».



Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Джерело: Поліція Києва