Дарницкие гаражные кооперативы модернизируют 5-этажными паркингами

В Дарницком районе гаражные кооперативы планируют перестроить в пятиэтажные паркинги.

Как сообщает пресс-служба Дарницкой РГА, в КО «Институт Генерального плана г. Киев» сообщили, что в соответствии с основными положениями проекта генплана Киева нашли способ размещения автомобилей рядом с домами жителей густонаселенного Дарницкого района в рамках детального плана территории в границах проспекта Петра Григоренко, улиц Анны Ахматовой, Драгоманова, Ревуцкого, проспекта Николая Бажана.

Отмечается, что для более эффективного использования территории столицы предусмотрено строительство многоуровневых наземных и подземных гаражей на месте одноэтажных гаражных кооперативов и на открытых автостоянках.

Согласно информации, в ДПТ предусмотрели, что в течение 20 лет постепенно будет осуществляться строительство пятиэтажных гаражей на территории гаражно-строительных кооперативов «Энергетик», «Энергетик-2» и «Славутич», общей вместимостью 14 350 машино-мест.

В указанных гаражах предусмотрено хранение автомобилей, принадлежащих жителям существующей жилой застройки микрорайонов «Позняки», «Позняки-Западные». Транспортная/пешеходная доступность не более 15 минут к данным гаражам обеспечивается существующими автобусными маршрутами, которые проходят по улицам Ревуцкого, Здолбуновской, Тепловозной.

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Источник: bigkiev.com.ua