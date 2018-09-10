Дарницкие гаражные кооперативы модернизируют 5-этажными паркингами | Дарниця.org

Дарницкие гаражные кооперативы модернизируют 5-этажными паркингами

Розміщено Пн, 10/09/2018 - 11:17

В Дарницком районе гаражные кооперативы планируют перестроить в пятиэтажные паркинги.

Как сообщает пресс-служба Дарницкой РГА, в КО «Институт Генерального плана г. Киев» сообщили, что в соответствии с основными положениями проекта генплана Киева нашли способ размещения автомобилей рядом с домами жителей густонаселенного Дарницкого района в рамках детального плана территории в границах проспекта Петра Григоренко, улиц Анны Ахматовой, Драгоманова, Ревуцкого, проспекта Николая Бажана.

Отмечается, что для более эффективного использования территории столицы предусмотрено строительство многоуровневых наземных и подземных гаражей на месте одноэтажных гаражных кооперативов и на открытых автостоянках.

Согласно информации, в ДПТ предусмотрели, что в течение 20 лет постепенно будет осуществляться строительство пятиэтажных гаражей на территории гаражно-строительных кооперативов «Энергетик», «Энергетик-2» и «Славутич», общей вместимостью 14 350 машино-мест.

В указанных гаражах предусмотрено хранение автомобилей, принадлежащих жителям существующей жилой застройки микрорайонов «Позняки», «Позняки-Западные». Транспортная/пешеходная доступность не более 15 минут к данным гаражам обеспечивается существующими автобусными маршрутами, которые проходят по улицам Ревуцкого, Здолбуновской, Тепловозной.
Подробнее: https://bigkiev.com.ua/content/v-darnickom-rayone-garazhnye-kooperativy-...

Источник: bigkiev.com.ua

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло