Дарницькому району – Екопарк

Жителі столичних Осокорків та Позняків заслуговують на гідну територію відпочинку. Рішення – за Київрадою.

Вже більше ніж півроку триває протистояння місцевих жителів Дарницького району з забудовником на території озер на Осокорках. Ще в 2015 році петиція про створення «Екопарку Осокорки» набрала 11 тисяч підписів, проте вона досі перебуває на розгляді.

Цього літа протистояння місцевих жителів та забудовника загострилося та досягло критичної межі, справа дійшла до силового протистояння.

Депутат Київради Ігор Мірошниченко зареєстрував Проект рішення про надання статусу парку відпочинку земельним ділянкам в районі озер на Осокорках.

Створення рекреаційної зони на території природних озер Небріж та Тягле є критично важливою справою для жителів Дарницького району, зокрема, Осокорків та Позняків. Адже, це найбільш густонаселений район столиці з великою щільністю забудови та значною висотністю, проте недостатнім розвитком місць для спокійного відпочинку – парків та скверів.

Для прикладу, наводимо дослідження порталу ЛУН.юа щодо щільності населення в м. Києві та кількості населення, що проживає в різних районах міста, відносно до віку житлового фонду. Як бачимо, ситуація в Дарницькому районі є нездоровою.

При такій кількості населення, велика паркова зона є життєво необхідною для створення комфортних умов проживання та покращення екологічної ситуації. Обіцянки забудовника щодо облагородження території виглядають сумнівними, адже вже зараз банк «Аркада» винен місту майже 60 млн. гривень пайових внесків.





Зараз депутати Київської міської ради стоять перед фундаментальним вибором, що, не будучи голослівним, визначить долю Осокорків та Позняків на найближчі декілька десятків років. Або Дарницький район стане комфортним місцем проживання та відпочинку, або перетвориться на бетонне гетто. Мій обов’язок як депутата та народного обранця, не допустити останнього – зазначає Ігор Мирошниченко.