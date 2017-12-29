Дарницькі ЖЕДи найкращі у Києві

Під час наради з представниками районних комунальних служб, заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» отримала перше місце у міському рейтингу якості надання послуг за четвертий квартал 2017 року!

Чотири комунальні житлово-експлуатаційні дільниці (ЖЕД) Дарницького району увійшли до переліку кращих за підсумками квартального рейтингування! Як зауважив чиновник: «Ми системно працюємо над тим, аби рівень сервісу в комунальних ЖЕД ставав кращим і доступнішим, аби стереотип про структури, що не реагують на звернення людей і не виконують свої зобов’язання, був зламаний. Це непросто, зважаючи на те, що роками питанню клієнтоорієнтованості ЖЕДів не приділяли належної уваги, не кажучи вже про питання розвитку та управлінських удосконалень».

Петро Пантелеєв зазначив, що загальноміський рейтинг комунальних ЖЕДів Києва формується на основі наступних критеріїв: звернення киян на гарячі лінії 1551 та 1557, чистота будинків і дворів, освітлення місць загального користування, протиаварійна робота в робочий час, поточна оплата послуг, кількість скарг на грубу поведінку та хамство працівників.

«Рейтинг виявляє десятку найгірших ЖЕДів, щодо яких прийматимуть кадрові рішення, – 17 працівників керівничої ланки вже звільнені на основі цих показників. Однак ми повинні відзначати і кращі колективи, які в тих же умовах демонструють належну роботу. Це один із елементів мотивації для робітників і можливість уникнути хронічної нестачі кадрів».

За результатами оцінки за четвертий квартал 2017 року найкращі показники роботи продемонстрували Дарницькі: ЖЕД-204, ЖЕД-208, ЖЕД-206, ЖЕД-205.

Директор КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» Андрій Солодуха отримав від Петра Пантелеєва символічний кубок.