Дарницькі копи почали боротися з самогонкою.

Працівники поліції оперативно відреагували на скаргу громадян, які повідомили, що в місцевому магазині торгують саморобними спиртними напоями. На місці вилучили близько 10л самогону. Правопорушницю притягнуто до адміністративної відповідальності.

До Дарницького Управління поліції звернулись жителі будинку, що знаходиться біля супермаркету «АТБ» на вулиці Зарічній. Громадяни поскаржились на осіб, які постійно розпивають спиртне прямо на вулиці, купуючи його поруч в невеликому продуктовому магазині, а згодом порушують спокій жителів довколишніх будинків та заважають проїзду транспорту. За попередньою інформацією, в магазині відбувалась торгівля самогоном.

Під час перевірки звернення працівники сектору спеціальної поліції та дільничні офіцери поліції районного управління задокументували факт продажу спиртних напоїв кустарного виробництва у вказаному закладі торгівлі. На місці правоохоронці виявили та вилучили близько 10л алкоголю.

54-річня продавчиня пояснила поліцейським, що працює не офіційно в магазині та здійснює реалізацію алкогольної продукції без наявної ліцензії на роздрібну продаж та марок акцизного збору необхідних для даного виду товарів.

На жінку складено адміністративний протокол за ст. 156 (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає сплату штрафу.

Діяльність аналогічного пункту незаконного продажу алкогольних напоїв припинили поліцейські відділу превенції Дарницького УП. Реалізація спиртного відбувалася в закладі громадського харчування на вулиці Декабристів, поруч з ринком «Вирлиця».

На місці правоохоронці вилучили 27 пляшок горілки з етикетками «Пшенична» та «Українська з перцем», а також понад 30л рідини з характерним запахом спирту. Продавця притягнуто до адміністративної відповідальності.