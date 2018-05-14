Дарницькі депутати проігнорували День Перемоги

08 травня з нагоди Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - біля «Монументу мужності» (Привокзальна площа) відбувся урочистий мітинг-реквієм «Від Перемоги до Перемоги».

Серед присутніх: ветерани Другої Світової війни, учнівська молодь, громадськість.

Також, на захід завітали: заступник голови Дарницької РДА Петро Захарченко та керівник апарату Дарницької РДА Микола Калашник, начальник Дарницького УП ГУНП у м. Києві Сергій Чернишев, військовий комісар Дарницького районного у м. Києві військового комісаріату Віталій Чекаленко, перший заступник голови Громадської ради при Дарницькій РДА Інна Туркеня та інші районні цабе.

Дивно, але всі депутати Дарницького району, очевидно, проігнорували захід – жодний народний обранець так і не навідався на мітинг.

Чи то депутати вирішили вшановувати День Перемоги так би мовити «у колі свого електорату», чи то просто були зайняті більш важливими справами – питання відкрите…