Дарницькі депутати проігнорували День Перемоги | Дарниця.org

Дарницькі депутати проігнорували День Перемоги

Розміщено Пн, 05/14/2018 - 13:28

08 травня з нагоди Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - біля «Монументу мужності» (Привокзальна площа) відбувся урочистий мітинг-реквієм «Від Перемоги до Перемоги».

Серед присутніх: ветерани Другої Світової війни, учнівська молодь, громадськість. 

Також, на захід завітали: заступник голови Дарницької РДА Петро Захарченко та керівник апарату Дарницької РДА Микола Калашник, начальник Дарницького УП ГУНП у м. Києві Сергій Чернишев, військовий комісар Дарницького районного у м. Києві військового комісаріату Віталій Чекаленко, перший заступник голови Громадської ради при Дарницькій РДА Інна Туркеня та інші районні цабе.

Дивно, але всі депутати Дарницького району, очевидно, проігнорували захід – жодний народний обранець так і не навідався на мітинг. 

Чи то депутати вирішили вшановувати День Перемоги так би мовити «у колі свого електорату», чи то просто були зайняті більш важливими справами – питання відкрите… 

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