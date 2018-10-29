Дарницькі чиновники замальовують рекламні написи з продажу наркотиків

22 жовтня на вул. Заслонова відбувся своєрідний флешмоб. Мета - ліквідація рекламних написів з продажу наркотичних речовин, що постійно з’являються на будинках Дарницького району.

Серед учасників заходу: в.о. голови Дарницької РДА Петро Захарченко, керівник апарату Дарницької РДА Микола Калашник, представники Національної поліції України, волонтери, студенти та небайдужі мешканці.

Отже, присутні замальовували ганебні написи, натомість – лишаючи замість них мотивуючі, які популяризують здоровий спосіб життя, на кшталт: любов, сім’я, дружба, батьки.

Шановні дарничани! Необхідно об’єднувати зусилля у боротьбі з цією напастю. Якщо ви бачите подібний рекламний напис з продажу психотропних речовин, у ваших силах зробити наступне: