Дарницькі чиновники замальовують рекламні написи з продажу наркотиків | Дарниця.org

Дарницькі чиновники замальовують рекламні написи з продажу наркотиків

Розміщено Пн, 29/10/2018 - 08:25

22 жовтня на вул. Заслонова відбувся своєрідний  флешмоб.  Мета - ліквідація рекламних написів з продажу наркотичних речовин, що постійно з’являються на будинках Дарницького району. 

Серед учасників заходу: в.о. голови Дарницької РДА Петро Захарченко, керівник апарату Дарницької РДА Микола Калашник, представники Національної поліції України, волонтери, студенти та небайдужі мешканці.

Отже, присутні замальовували ганебні написи, натомість – лишаючи замість них мотивуючі, які популяризують здоровий спосіб життя, на кшталт: любов, сім’я, дружба, батьки. 

Шановні дарничани! Необхідно об’єднувати зусилля у боротьбі з цією напастю. Якщо ви бачите подібний рекламний напис з продажу психотропних речовин, у ваших силах зробити наступне:

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