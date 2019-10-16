Дарницьке провалля (версія 2019). | Дарниця.org

Дарницьке провалля (версія 2019).

Розміщено Срд, 16/10/2019 - 18:47

І року не минуло, як одне з найпомітніших і найсерйозніших аварій у Дарницькому районі, поблизу жвавого перехрестя по вул. Тростянецька та Харківського шосе знову дало про себе знати! Нагадаємо: торік, 15 грудня 2018 року поруч із вищезгаданим місцем розриття сталася аварія на новодарницькому колекторі: як стало відомо згодом, внаслідок дії газової корозії несуща спроможність була втрачена, верх труби зруйнувався та утворилося провалля земельної ділянки діаметром 6 метрів і глибиною 3,5 метра.

Тоді, здавалося б аварію усунули. Але ж ні – цьогоріч вже не перший місяць ситуація виглядає наступним чином.

І знову комунальники розрили асфальтове покриття і проводять ремонтні роботи поблизу перехрестя вул. Тростянецької і Харківського шосе.

Не обійшлося без звичних незручностей – перекрили кілька смуг руху у напрямку Харківського шосе, лишивши тільки одну для проїзду автомобілів.

Цікаво, коли ж завершаться цьогоріч багатостраждальні ремонтні роботи, та й чи завершаться взагалі?

Навіть у випадку усунення аварії та приведення ділянки до звичного стану, виходячи з практики - наступного року нас цілком ймовірно знову може чекати аналогічне розриття…

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