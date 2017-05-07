Дарницька РДА забарикадувалася

05 липня відвідувачі Дарницької райдержадміністрації були у шоці від побаченого: головна будівля району забарикадувалася!

На підході до установи встановлені перепони, а безпосередньо вхід закладено мішками з піском – та ще й під охороною двох людей у військовій формі!

Всередині адміністрації ситуація ще більш дивна – безліч озброєних військових присутні майже у кожному коридорі!

Як виявилося – на території Дарницької РДА проходять військові навчання.