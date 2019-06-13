Дарницька РДА влаштувала рейд по боротьбі зі стихійною торгівлею.

04 червня біля універсаму «Позняки» відбувся рейд по боротьбі зі стихійною торгівлею.

Фото «до» та «після» прибирання сміття, звичайно, вражають.

Але от користі від цього… Адже, за словами місцевих жителів, стихійники» майже відразу повернулися на свої звичні місця.

Звісно, у таких рейдах повинна брати участь і поліція, а не лише працівники Дарницької РДА.

Очевидно, що подібні рейди не ефективні. Необхідно не тільки змінювати законодавство, а й неухильно його виконувати - аби стихійні торговці несли реальну та сувору відповідальність. Дарницькій поліції катастрофічно не вистачає кадрів. А наразі було б непогано хоча б залучити до процесу славнозвісну «Муніципальну варту», від якої наразі взагалі немає жодної користі. А що лишається робити пересічним громадянам на ниві боротьби зі стихійною торгівлею? Напевне, не купувати. Тільки тоді відпаде будь-яка необхідність в ідеях, нововведеннях, обговореннях щодо способів боротьби, залученню нових ресурсів, бідкань на кадровий дефіцит, тощо. Адже допоки стихійники будуть отримувати прибуток - торгівля буде процвітати…

А ми, в свою чергу, аби не бути упередженими у висновках – незабаром навідаємося до універсаму «Позняки» та подивимося, що змінилося після рейду.

