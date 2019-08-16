Дарницька РДА вірить у чудодійне зцілення від хвороб? | Дарниця.org

Дарницька РДА вірить у чудодійне зцілення від хвороб?

Розміщено Птн, 16/08/2019 - 17:17

Глухі чують! Кульгаві ходять! Сліпі бачать! Ні це не диво, це слова пастора, який обіцяє вилікувати дарничан від вищезгаданих недугів.
Так, у Дарницькому районі розповсюджуються листівки-запрошення на «Вечір чудес» з пастором Генрі Мадава, що відбудеться 17 серпня у палаці культури «Дарниця» (вул. Заслонова, 18). Усім гостям обіцяють багато чудес і знамень від Бога, зцілення від хвороб, звільнення від алко-наркозалежності, тощо.

Зауважується що вхід вільний. Отже на заході повинні бути добровільно-примусові внески.

Все б нічого, таких шарлатанів вистачає. Але слід зауважити, що ПК «Дарниця» безпосередньо підпорядковується Дарницькій райдержадміністрації!

Тобто Дарницька РДА, «не фільтруючи» надала дозвіл на проведення «Вечору чудес» із супутнім зціленням відвідувачів - цілком свідомо! Ще й, скоріше за все, не безкоштовно. Виходить, адміністрація або вірить у суспільну користь даного заходу і підтримує його проведення, або ж банально їм все одно що буде там відбуватися…

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