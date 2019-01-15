Дарницька РДА пообіцяла запропонувати включити зруйновану дорогу до адресного переліку робіт на 2019 рік | Дарниця.org

Дарницька РДА пообіцяла запропонувати включити зруйновану дорогу до адресного переліку робіт на 2019 рік

Розміщено Втр, 15/01/2019 - 11:19

Наприкінці жовтня районний сайт «Дарниця.org» висвітлював небажання можновладців виконувати свої обов’язки в контексті ремонту вщент розбитого внутрішньоквартального проїзду між житловими будинками по пр-ту Григоренка, 1 та 5. Нагадаємо, що раніше КМДА поінформувало про те, що внутрішньоквартальні проїзди не перебувають на балансі КР «Київавтодор». До того ж бюджетних коштів на ремонт не передбачено, та й замовник робіт не визначений! Згодом громадська організація звернулася із запитом на отримання публічної інформації до Дарницької РДА щодо: передбачення фінансування на проведення ремонтних робіт, термінів, коли цділянка буде відремонтована та з інших питань.

В отриманому листі, Дарницька РДА визнала те, що асфальтове покриття по пр-ту Григоренка, 1 та 5 дійсно має пошкодження та потребує виконання робіт з капітального ремонту. Окрім того на даний час сформовано адресний перелік з капітального ремонту асфальтового покриття на 2018 рік, тому, при формуванні адресного переліку робіт на 2019 рік будуть надані пропозиції стосовно капітального ремонту асфальтового покриття за даною адресою.

Що ж, це вже позитивне зрушення! Будемо сподіватися що Дарницька РДА не забуде про свою обіцянку, а до неї, в свою чергу дослухається місто і асфальтове покриття таки відремонтують!..

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