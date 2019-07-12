Дарницька РДА підтримує закриття золовідвалу Дарницької ТЕЦ наприкінці 2021 року.

На своїй сторінці у Facebook Дарницька райдержадміністрація повідомила наступне: «В травні 2016 року за ініціативою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та Київської міської державної адміністрації, громадськості, депутатів Київської міської ради було створено робочу групу з вивчення незадовільного екологічного стану та впливу на навколишнє природне середовище золовідвалу ТЕЦ №4 (озера «Гарячка») Дарницького району міста Києва.

З метою недопущення надзвичайних ситуацій, які склались (і продовжують складатися надалі) в результаті здування вітром сухих часток золи - на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дарницької райдержадміністрації, протоколом від 31.03.2017 №10 керівництву ТОВ «Євро-реконструкція» доручено:

- негайно, із залученням всіх наявних сил і засобів, організувати та забезпечити виконання робіт з відновлення зливання води на поверхню технологічної ділянки золовідвалу, на якій може утворитися порох з золи та сухого шлаку;

- організувати системне поливання водою поверхні ділянок золовідвалу;

- в разі необхідності звернутись до Дарницького РУ ГУ ДСНС України в м. Києві з проханням надання допомоги у встановленні водяної завіси в повітрі та в поливанні водою ділянок золовідвалу й прилеглих територій.

Протоколом від 17.01.2018 №2 керівництву ТОВ «Євро-реконструкція» доручено:

- організувати додаткове посилене поливання ділянок золовідвалу, які не вкриті шаром снігу;

- звернутись (в разі необхідності) до Дарницького РУ ГУ ДСНС України в м. Києві з проханням допомоги в встановленні водяної завіси в повітрі та в поливанні ділянок золовідвалу та прилеглих територій;

- прискорити виконання заходів, передбачених Планом дій ТОВ «Євро-реконструкція» щодо закриття золовідвалу.

Також, з метою припинення порушень законодавства про охорону навколишнього природного середовища та усунення загрози життю і здоров’ю мешканців району Дарницька райдержадміністрація зверталась до Державної екологічної інспекції у м. Києві стосовно вжиття відповідних заходів держаного нагляду та заходів відповідного впливу на діяльність ТОВ «Евро-реконструкція».

Крім цього, Дарницькою райдержадміністрацією у 2017 році був реалізований громадський проект «Екологічний десант». Мета проекту: еколого-гігієнічна оцінка атмосферного повітря, води поверхневих водойм та ґрунту за вмістом окремих шкідливих речовин, визначення ступеню забруднення об’єктів довкілля та надання висновків, рекомендацій щодо покращення екологічної ситуації в районі обстеження.

Ознайомитися з заключним звітом можна на офіційному вебсайті Дарницької райдержадміністрації.

Поряд з цим, пропозиції Дарницької райдержадміністрації, в тому числі і по вирішенню зазначеного вище питання, викладені у Проекті екологічної політики міста Києва на період до 2025 року.

Після 2021-го «вугільно-шлакові береги» та «острівці» так званого озера Гарячка мають укріпити, рекультивувати в зелену зону, засадити парком, а саме дзеркало водойми збільшити і очистити. Така спільна позиція та план дій спільними зусиллями впроваджує Дарницька райдержадміністрація, депутатський корпус Київради, Дарницька ТЕЦ та громадськість.

«Терміни закриття золовідвалу не змінюються, всі проблеми вирішуються, зобов’язання виконуються. Сьогодні вкрай важлива консолідація зусиль районної влади та громадськості щодо контролю заходів, які дають можливість експлуатувати його безпечно. Паралельно йдуть роботи з вивезення золошлаків. Там поверхня зволожується мобільною системою зрошення. Інші території накрили щебінкою, ґрунтом, де вже виросла трава. Позиція Дарницької райдержадміністрації однозначна – ми виступаємо за якнайшвидше закриття золовідвалу після 2021 року», - зазначив голова Дарницького району Сергій Левада».

Цікаво, чи вистачить підтримки Дарницької РДА для закриття золовідвалу ТЕЦ (не плутати з повним закриттям Дарницької ТЕЦ №4)?

Дивлячись на поруч споруджені із золовідвалом хмарочоси («гроби» - як їх назвали місцеві жителі), стають зрозумілими справжні пріоритети столичної влади щодо вирішення нагальних проблем дарничан. Дійсно, чиновники піклуються про здоров’я мешканців сусідніх із ТЕЦ будинків – у сукупності з медичною реформою стає очевидним, наскільки всім нам держава бажає довгих років життя…