Дарницька РДА організує соціальне патрулювання | Дарниця.org

Дарницька РДА організує соціальне патрулювання

Розміщено Пн, 11/20/2017 - 10:53

На зимовий період, із 01 грудня 2017 року до 01 квітня 2018 року, у столиці буде організовано соціальне патрулювання та створено міський оперативний штаб допомоги бездомним особам та координації соціального патрулювання в місті Києві у зимовий період. До cкладу міського оперативного штабу увійшли в основному столичні цабе. Керівником штабу визначено заступника голови КМДА Миколу Поворозника. Підписано відповідне розпорядження КМДА № 1405 від 07.11.2017 року.

Районні адміністрації також утворять штаби координації соціального патрулювання в зимовий період та затвердять їх склад і заходи щодо роботи з бездомними особами. Як наслідок, Дарницька РДА вже оприлюднила відповідне розпорядження зі своїм складом районного штабу.

Окрім складу, згадується про забезпечення оперативної роботи щодо видачі теплого одягу та взуття бездомним особам за адресами: вул. Вербицького, 18, Харківське шосе, 57 та Вербицького, 9і.
Сподіваємося, що Дарницька РДА впорається із соціальним патрулюванням в зимовий період та налагодить якісну роботу за вищезгаданими адресами…

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить