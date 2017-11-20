Дарницька РДА організує соціальне патрулювання

На зимовий період, із 01 грудня 2017 року до 01 квітня 2018 року, у столиці буде організовано соціальне патрулювання та створено міський оперативний штаб допомоги бездомним особам та координації соціального патрулювання в місті Києві у зимовий період. До cкладу міського оперативного штабу увійшли в основному столичні цабе. Керівником штабу визначено заступника голови КМДА Миколу Поворозника. Підписано відповідне розпорядження КМДА № 1405 від 07.11.2017 року.

Районні адміністрації також утворять штаби координації соціального патрулювання в зимовий період та затвердять їх склад і заходи щодо роботи з бездомними особами. Як наслідок, Дарницька РДА вже оприлюднила відповідне розпорядження зі своїм складом районного штабу.

Окрім складу, згадується про забезпечення оперативної роботи щодо видачі теплого одягу та взуття бездомним особам за адресами: вул. Вербицького, 18, Харківське шосе, 57 та Вербицького, 9і.

Сподіваємося, що Дарницька РДА впорається із соціальним патрулюванням в зимовий період та налагодить якісну роботу за вищезгаданими адресами…