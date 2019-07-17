Дарницька РДА дізналася, чи заважає мешканцям торгівля у підземних переходах.

На офіційній сторінці Дарницької РДА у Facebook з’явилася наступна інформація: «Враховуючи результати опитування мешканців з приводу торгівлі в підземних переходах на сторінці Дарницької райдержадміністрації у Facebook, голова Дарницького району Сергій Левада зібрав термінову комісію по перевірці підземних переходів».

Зауважується, що взявши до уваги результати опитування та скарги громадян на торгівлю в підземних переходах Дарницького району, 09 липня відбулася комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де на порядку денному розглядались питання про здійснення усіх необхідних заходів з попередження пожеж та небезпечних ситуацій у підземних переходах де активно ведеться торговельна діяльність.

На засіданні комісії голова Дарницького району Сергій Левада дав доручення відповідним структурним підрозділам створити робочу групу і перевірити стан пожежної безпеки в підземних переходах в цілому та зокрема в кожному об'єкті торгівлі розташованому всередині біля станцій метро “Позняки” та “Харківська”.

Також було вирішено звернути увагу на осередки займання вогню, оцінити ризики загрози безпеки для громадян та вжити всіх відповідних заходів за потребою.

Нагадаємо, що не так давно Дарницька РДА влаштувала відповідне опитування – 85% дарничан зазначили, що торгівля у підземних переходах їм заважає, відповідно 15% конcтатували зворотнє.

Цікаво, яким чином організація і проведення наради з питань техногенно-екологічної безпеки вплине на наявність торгівлі в підземних переходах, зокрема стихійної та конкретно у підземних переходах метро? Можливо районні чиновники хочуть знайти невідповідність у пожежних нормах? Тоді є шанс зрушити ситуацію – прибрати кіоски, але, на жаль, не стихійну торгівлю…

Коментарі від дарничан з цього приводу більш ніж скептичні…