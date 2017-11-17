Дарниці скоро призначать нового голову

Відтепер, претендентам на посаду голови районної та обласної держадміністрації не треба проходити виснажливі і важкі конкурси – їх просто будуть призначати!

До речі, останнього голову Дарницької РДА – Геннадія Сінцова звільнив Президент України Петро Порошенко ще 29 квітня 2016 року.

З тих пір і дотепер функції очільника Дарниці покладено на в.о. голови Дарницької РДА Василя Лозового.

На одному із заходів в Дарницькій РДА порушувалося питання щодо нагальної необхідності нарешті отримати повноцінного голову району. На що, заступник голови Дарницької РДА Петро Захарченко відповів присутнім, що допоки в Дарницькій РДА буде працювати хоч один головний спеціаліст – установа буде функціонувати.

Нагадаємо, що парламент прийняв закон, який скасовує статус держслужбовця для глав районних і обласних держадміністрацій. Такими чином, процес їх призначення буде проходити без конкурсу і посилить їх залежність від президента і прем'єра.

Верховна Рада підтримала за основу та в цілому законопроект № 7126 про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань проходження державної служби.

Таке рішення підтримали 234 народних депутата на пленарному засіданні 09 листопада.

Згідно з чинним Законом «Про державну службу», голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади президентом за поданням Кабміну, при цьому пропозиції щодо кандидатів на посади голів місцевих держадміністрацій уряду вносить Комісія з питань вищого корпусу держслужби за результатами конкурсного відбору в порядку. Крім цього, Комісія погоджує звільнення відповідних посадових осіб, а також здійснює дисциплінарне провадження стосовно відповідної категорії державних службовців.

Також, прийнятий закон передбачає зміни в закон про державну службу, згідно з якими посади глав місцевих державних адміністрацій, їх заступників не ставитимуться до держслужби. Зараз вони відносяться до категорії «А».

Глави місцевих адміністрацій будуть звільнятися без урахування законодавства про держслужбу. А Кабміну, щоб ініціювати подання на відставку голови районної адміністрації або обласної адміністрації, не потрібно підстав, передбачених законом про держслужбу.

Голів місцевих держадміністрацій позбавили права призначати і звільняти керівників структурних підрозділів апарату.