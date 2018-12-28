Дарничанин потрощив новорічну експозицію у парку «Воїнів-інтернаціоналістів» | Дарниця.org

Дарничанин потрощив новорічну експозицію у парку «Воїнів-інтернаціоналістів»

Розміщено Птн, 28/12/2018 - 10:57

Силами і стараннями комунальних підприємств району у парку «Воїнів-інтернаціоналістів» були створені новорічні локації, гарні фотозони для того, щоб кожен дарничанин мав змогу безкоштовно створити собі та своїм рідним святковий настрій та гарні фото на згадку, зберегти чарівні щирі посмішки та емоції.

На жаль, у когось виявився зовсім не святковий настрій і фотозони були знищено у перші ж дні. 

Навіть новорічні іграшки частково розбиті, частково покрадені. 

Наразі винуватець затриманий і чекає покарання. Ним виявився 45-ти річний мешканець району. Давайте будемо поважати працю інших і не псувати святковий настрій усім навколо. Бережіть та поважайте один одного і результати старань інших.

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