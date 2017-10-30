Дарничани вимагають вирішити екологічну проблему зі сміттєспалювальним заводом «Енергія»

Петиція має наступний вигляд: «В зв’язку зі катастрофічним погіршенням екологічної ситуації в Дарницькому районі міста Києва і в місті в цілому, вимагаємо:

- призупинити роботу ССЗ «Енергія» доки його викиди не будуть відповідати європейським нормам (Директива N 2001/80/ЕС), які Україна взяла на себе зобов’язання виконувати;

- встановити цілодобовий стаціонарний контрольний пункт вимірювання якості атмосферного повітря від Центральної Геофізичної Лабораторії міста Києва в районі станції метро Харківська або в адміністративному районі на вулиці Кошиця з додатковим контролем концентрації діоксину в повітрі;

- розглянути можливість переносу ССЗ «Енергія» за межі міста, на даний момент житлова забудова знаходиться на відстані менше 800 метрів від підприємства, а щільність забудови найближчих мікрорайонів є найвищою в місті.

Як мінімум останні два роки жителі Дарницького району та і міста в цілому регулярно стикаються з проблемою надмірного забруднення атмосферного повітря. Це проявляється у вигляді нестерпного смороду з яскраво вираженим хімічним запахом, на кшталт запаху горілого сміття.

Джерелом даного запаху не може бути локальне загоряння сміття, тому що цей сморід накриває значну площу більш ніж трьох мікрорайонів міста.

Також джерелом не може бути загоряння торф’яників чи сезонні задимлення від спалення сміття в навколишніх населених пунктах. Дана проблема існує не залежно від пори року і проявляється максимально в нічний час. В останній рік майже кожної ночі. Особливо проблема проявляється при напрямі вітру зі сторони ССЗ «Енергія», а також в безвітряну погоду. Метеорологічна димка, як найбільш поширюване офіційне пояснення проблем з повітрям в місті, теж не має відношення до даної проблеми, так як сморід накриває місто і в денний час.

Загально відомим є факт, що сміттєспалювальні заводи є найбільшими забруднювачами навколишнього середовища і найбільш потужними джерелами викидів діоксинів, які навіть накопичуються в грунтах. Це не локальна проблема одного району міста, це глобальна проблема масштабу області.

Описане забруднення повітря викликає у мешканців району кашель, головну біль, слабкість, підвищення тиску, сльозоточивість, підвищення рівня респіраторних захворювань, загострення хронічних хвороб. А в перспективі буде призводити до онкологічних захворювань.

При підвищенні забруднення повітря в нічний час неможливо здійснити провітрювання житлових будинків і квартир, а сморід проникає навіть через вентиляцію багатоквартирних будинків. Але жителі всього міста теж цим дихають, хоча і в дещо меншій концентрації але це не рятує їх від страшних наслідків.

Голосуйте і поширюйте - це наше право на гідне життя!»

Покваптеся – до кінця підписання петиції лишаються лічені дні!

https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=6595