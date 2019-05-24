Дарничани вказують районній владі на проблеми.

Громадяни, які взяли участь 21 травня в інспекційному об’їзді території, допомогли виявити новоспеченому голові Дарницької РДА Сергію Леваді актуальні проблеми, пов’язані з територією в районі метро Славутич.

Також дарничани мали можливість висловити свої вподобання та побажання щодо покращення цієї території.

Голова ОСН Світлана Гапієнко зустріла представників Дарницької РДА і

Дарницького управління поліції.

Тож, за результатами наради виявилось, що мешканців найбільше турбують хостели, діяльність яких потребує законної перевірки, ремонт асфальтового покриття, вивезення сміття та профілактичної роботи поліції з безхатьками.

Визначені й інші гострі проблеми, що роблять дану ділянку не комфортною для мешканців.

«По даному мікрорайону є першочергове завдання – навести лад з дорожнім покриттям вулиць Зарічної, Іжевської та Трускавецької! З усіх інших озвучених питань – активно співпрацюватимемо з Дарницьким управлінням поліції», - зазначив присутнім Сергій Левада.

Чи дослухається районна влада до проблем дарничан? Незабаром побачимо…