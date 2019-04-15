Дарничани офіційно звернулися до Київради з вимогою здійснити заходи щодо початку спорудження навчальних закладів. | Дарниця.org

Дарничани офіційно звернулися до Київради з вимогою здійснити заходи щодо початку спорудження навчальних закладів.

Розміщено Пн, 15/04/2019 - 16:16

Мешканці Дарницького району зареєстрували у Київраді Місцеву ініціативу щодо надання доручення виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) здійснити організаційно-правові заходи щодо будівництва загальноосвітньої школи на 1080 учнів, початкової школи на 360 учнів, дитячого садочка на 280 учнів та школи мистецтв у 2-му мікрорайоні житлового масиву Позняки (у межах вул. Урлівської, вул. А. Ахматової, просп. Григоренка та оз. Жандарка у Дарницькому районі м. Києва).

https://kmr.gov.ua/uk/comisii/26/local-initiatives

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