Дарничани офіційно звернулися до Київради з вимогою здійснити заходи щодо початку спорудження навчальних закладів.

Мешканці Дарницького району зареєстрували у Київраді Місцеву ініціативу щодо надання доручення виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) здійснити організаційно-правові заходи щодо будівництва загальноосвітньої школи на 1080 учнів, початкової школи на 360 учнів, дитячого садочка на 280 учнів та школи мистецтв у 2-му мікрорайоні житлового масиву Позняки (у межах вул. Урлівської, вул. А. Ахматової, просп. Григоренка та оз. Жандарка у Дарницькому районі м. Києва).

https://kmr.gov.ua/uk/comisii/26/local-initiatives