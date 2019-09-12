Дарничан травлять?

Кілька останніх днів дихати вночі у Дарницькому районі просто неможливо – тисячі дарничан скаржаться на нестерпний сморід та проблеми зі здоров’ям – зокрема з дихальними шляхами.

Одні джерела кажуть, буцімто сморід до нас несеться з оповитих вогнем сміттєзвалищ у різних містах Київської області, інші повідомляють про палаючі торф’яники десь у Дарницькому районі, а треті стверджують, що то не на жарт «розійшовся» сміттєспалювальний завод «Енергія».

Але ж смердить переважно по ночам! Чи сміттєзвалища і торф тільки вночі горять? Мешканці виходять пізно ввечері на балкон і бачать стовб диму в районі заводу Енергія, і, вуаля - через півгодини жахливий сморід! Дарничани вимушені зачиняти на ніч всі вікна і спати у задусі! Це просто знущання!

У кожному районі міста свій показник забруднення. Найчистішим вважається показник у 100 одиниць. Чим більше забруднювальних часток у повітрі, тим, відповідно, нижчий індекс.

Згідно даних https://air.kyivsmartcity.com/#data у Дарницькому районі найгірша екологічна ситуація зі всіх районів Києва! Стан атмосферного повітря взятий з датчика, що встановлений на будинку по вул. Ревуцького, 35 – додається.

Ось безпосередньо кількість шкідливих речовин, які ми з вами вдихаємо. По кожного елементу додається короткий опис і його вплив на здоров’я людини. Також зверніть увагу на помаранчеву лінію – це своєрідна «межа норми», все що поверх неї – шкодить людині і є небезпечним для здоров’я.

Як бачимо, 6 елементів вище всіх дозволених норм - «шкалять датчики» (червоний колір). І ще один помаранчевий – небезпечно. Спитаєте чому ж інші зеленого кольору? А то просто температура, вологість повітря і атмосферний тиск. Майже все, можна було забруднити – забруднено!!!

Наразі пересічні мешканці хоч мають змогу подивитися реальний стан повітря. Адже звідки брати інформацію чим ми дихаємо? Дарницька РДА мовчить…

Якщо ця проблема не вирішується - навіщо було вибудовувати Дарницький район біля сміттєспалювального заводу? Або будуйте собі завод за межами столиці! Чому б не побудувати наразі сучасний завод десь в районі Чорнобиля наприклад? Все одно мертва зона. Але ж ні - треба зробити і Київ зоною відчуження! А тим часом забудовники чимдуж намагаються спорудити якомога більше будинків і торгових центрів. Для кого? Для хронічно хворих дарничан? Тоді вже забудовуйте район лікарнями! Адже з такою екологічною ситуацією нам всім лишається або збирати гроші на лікування, або тікати якнайдалі від отрути, якою нас як щурів травлять щодня!!!

До речі, в інших 9 районів Києва жоден з індикаторів шкідливих показників не має червоного кольору – всі зеленого. У нас же – 6 червоних і 1 помаранчевий.