Цьогоріч на ремонт Південного мосту виділять 5 мільйонів гривень.

Південний міст давно перетворився в «діру» для зливу бюджетних коштів. Його ремонтують щороку і витрачають на це десятки мільйонів гривень.

Але постійні витрати міського бюджету це лише одна з проблем. Друга ж полягає в колосальних незручностях, які змушені терпіти громадяни: постійні пробки і тягучки на Південному мості протягом багатьох років сприймаються як звичне явище.

«На відміну від інших транспортних артерій, що з’єднують правий і лівий береги столиці, Південний міст відрізняється якоюсь особливою кармою і безперервно ремонтується, реконструюється за бюджетні кошти і переробляється за гарантійними зобов’язаннями… 2019-й виключенням не стане», - прогнозує депутат Київради Олександр Пабат.

Вашій увазі кошторис витрат по ремонту Південного мосту – починаючи від 2015 року.