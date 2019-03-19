Цьогоріч на ремонт Південного мосту виділять 5 мільйонів гривень. | Дарниця.org

Цьогоріч на ремонт Південного мосту виділять 5 мільйонів гривень.

Розміщено Втр, 19/03/2019 - 17:52

Південний міст давно перетворився в «діру» для зливу бюджетних коштів. Його ремонтують щороку і витрачають на це десятки мільйонів гривень.
Але постійні витрати міського бюджету це лише одна з проблем. Друга ж полягає в колосальних незручностях, які змушені терпіти громадяни: постійні пробки і тягучки на Південному мості протягом багатьох років сприймаються як звичне явище.
«На відміну від інших транспортних артерій, що з’єднують правий і лівий береги столиці, Південний міст відрізняється якоюсь особливою кармою і безперервно ремонтується, реконструюється за бюджетні кошти і переробляється за гарантійними зобов’язаннями… 2019-й виключенням не стане», - прогнозує депутат Київради Олександр Пабат.
Вашій увазі кошторис витрат по ремонту Південного мосту – починаючи від 2015 року.

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло