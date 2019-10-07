Цьогоріч КМДА планує замінити близько 20 тис. старих вуличних світильників. | Дарниця.org

Цьогоріч КМДА планує замінити близько 20 тис. старих вуличних світильників.

Розміщено Пн, 07/10/2019 - 23:53

Цьогоріч у Києві планують замінити на LEDи близько 20 тисяч світильників. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
«Ми продовжуємо робити Київ ще красивішим та комфортнішим. Зокрема, дбаємо про те, аби столиця була освітленою і безпечною. Тривають роботи із заміни старого освітлення на нові енергоефективні LED-світильники на вулицях, магістралях, бульварах та мостах, прибудинкових територіях, у парках і скверах міста. Цими днями, зокрема, встановлюють нове освітлення на Відрадному проспекті», – написав Віталій Кличко.
За його словами, також тривають роботи із заміни світильників на нові LEDи на проспектах Перемоги і Григоренка, Харківському шосе, на розв’язках біля метро «Харківська», «Позняки», «Осокорки» та «Славутич». На вулицях Макіївській, Теодора Драйзера, Гната Юри, Драгоманова та інших.
Тільки у 2019 році вже облаштували сучасне та енергоефективне LED-освітлення на понад 30 вулицях столиці. У планах – до кінця року замінити світильники також у Маріїнському парку, парку «Міський сад», у Пущі-Водиці, на алеї Героїв Крут та алеї бульвару Дружби Народів.
«Загалом цього року плануємо замінити на LEDи близько 20 тис. світильників. За два попередніх роки замінили понад 12 тис. світильників. Важливо, що LED-світильники – це не тільки сучасне яскраве освітлення, а й у подальшому - значна економія для міського бюджету. Нове освітлення дозволяє заощадити близько 30-40% на споживанні електроенергії. До речі, на витратах електроенергії минулого року ми зекономили майже 11 мільйонів гривень», – підкреслив мер.

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